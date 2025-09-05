وسكەمەندە اۋا ساپاسىن باقىلايتىن موبيلدى زەرتحانا ىسكە قوسىلادى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ ەكولوگيا دەپارتامەنتى قازان ايىندا اۋا ساپاسىن باقىلاۋعا ارنالعان زاماناۋي موبيلدى زەرتحانا ساتىپ الماق.
بۇل زەرتحانا قورشاعان ورتانىڭ لاستانۋىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باقىلاپ وتىرۋعا جانە ەكولوگيالىق قاۋىپ-قاتەرلەرگە جەدەل ارەكەت ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
«قازگيدرومەد» ر م ك مالىمەتىنشە، 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى وسكەمەندە 69 كۇن بويى قولايسىز مەتەورولوگيالىق جاعداي قالىپتاسقان. مۇنداي كەزدە جەل سوقپاي، زياندى قوسپالار اۋادا قالىپ، قالانى قالىڭ ءتۇتىن تۇمشالاپ الادى.
ماسەلەن، وتكەن جىلدىڭ قاراشاسىندا تۇرعىندار ءبىر اي بويى شاھار ءىشىن ءتۇتىن باسقاندىقتان دالادا دەم الۋ مۇمكىن ەمەستىگىن ايتىپ، شاعىمدانعان بولاتىن. وسىدان كەيىن «وسكەمەن تىنىسى» ەكولوگيالىق بيۋروسىن قۇرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. ال ەكولوگيا دەپارتامەنتىن جاڭا قوندىرعىمەن قامتاماسىز ەتۋ - وسى بيۋرونىڭ العاشقى باستامالارىنىڭ ءبىرى بولدى.
- موبيلدى زەرتحانا لاستاۋ كوزدەرىن جەدەل انىقتاۋعا جانە سول جەردە بىردەن ولشەۋ جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل دەپارتامەنت جۇمىسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرىپ، ەكولوگيالىق باقىلاۋدى بارىنشا اشىق ەتەدى، - دەدى «وسكەمەن تىنىسى» ەكوبيۋروسىنىڭ جوبالىق كەڭسەسىنىڭ جەتەكشىسى ەلەنا بەرەزينسكايا- ابيلوۆا.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن وسكەمەن تۇرعىندارىنىڭ شاعىمىنان سوڭ ەكولوگتەر تەكسەرۋ جۇرگىزگەنى حابارلانعان.
اۆتور
تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى