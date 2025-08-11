وسكەمەندە ا ە س ماماندارىن دايارلايتىن جاڭا ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلماق
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىنداعى د. سەرىكبايەۆ اتىنداعى شىعىس قازاقستان تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە 2025-2026 وقۋ جىلىنان باستاپ «اتوم ەلەكتر ستانتسياسىن پايدالانۋ» اتتى جاڭا ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلادى.
بۇل باعدارلاما حالىقارالىق اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگى (ماگاتە) ساراپشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن ازىرلەنىپ، ەلدەگى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنا قاجەتتى جوعارى بىلىكتى مامانداردى دايارلاۋعا باعىتتالعان.
ماگاتە ساراپشىلارىنىڭ ۇسىنىستارىنا سايكەس دايىندالعان وقۋ جوسپارى يادرولىق ەنەرگەتيكا سالاسىنىڭ نەگىزگى اسپەكتىلەرىن قامتيدى. وقىتىلاتىن پاندەر قاتارىندا اتوم ستانسيالارىنىڭ جابدىقتارى، يادرولىق رەاكتورلار فيزيكاسى، رادياتسيالىق قاۋىپسىزدىك، يادرولىق وتىن تسيكلى، جابدىقتى جاڭعىرتۋ مەن مونتاجداۋ سياقتى ماڭىزدى باعىتتار بار.
سونىمەن قاتار ستۋدەنتتەر تەوريالىق بىلىممەن قاتار كۋرچاتوۆ قالاسىنداعى ۇلتتىق يادرولىق ورتالىقتا جانە وسكەمەندەگى مەتاللۋرگيالىق زاۋىتتا تاجىريبەدەن وتەدى.
- ءبىز قازاقستاننىڭ بۇكىل بولاشاق اتوم ونەركاسىبىنىڭ ىرگەتاسى بولاتىن باعىتتى قولعا الىپ وتىرمىز. تۇلەكتەرىمىز وزىق ءبىلىم الىپ، الەمنىڭ كەز كەلگەن جەرىندە جۇمىس ىستەي الاتىن بولادى، - دەيدى دەكان ايبەك اقايەۆ.
2025-جىلعى ساۋىردە ۋنيۆەرسيتەت قابىرعاسىندا ماگاتە مەن رەسەيدەگى ۇلتتىق زەرتتەۋ يادرولىق ۋنيۆەرسيتەتى ميفي وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن حالىقارالىق فورۋم ءوتىپ، وندا اتوم سالاسىنداعى ءبىلىم بەرۋ مەن كادرلىق الەۋەتتى دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلانعان. باعدارلامانىڭ اكادەميالىق كوميتەتىنە ۋنيۆەرسيتەتتىڭ جەتەكشى وقىتۋشىلارى مەن ءوندىرىس وكىلدەرى كىردى.
باعدارلاما حالىقارالىق يادرولىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا تولىق ساي كەلەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە قازاقستاننىڭ اتوم ەنەرگەتيكاسى سالاسىنداعى كادرلىق رەزەرۆىن قالىپتاستىرىپ قانا قويماي، ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىن نىعايتىپ، تەحنولوگيالىق تاۋەكەلدەردى ازايتۋعا ىقپال ەتەدى. باعدارلاما العاشقى ىسكە قوسىلعان جىلى-اق حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي العاشقى اككرەديتتەۋدەن وتۋگە دايىندالىپ جاتىر.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن قازاقستاندا العاشقى ا ە س- كە اتاۋ بەرىلەتىندىگى حابارلانعان.