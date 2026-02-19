وسكەمەن قالاسىنىڭ ەكولوگيالىق احۋالىن جاقسارتۋ ماقساتىندا جوبا ازىرلەنىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - وسكەمەن قالاسىنىڭ ەكولوگيالىق احۋالىن جاقسارتۋ ماقساتىندا جوبا ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل - كەزەك كۇتتىرمەيتىن ماسەلە. ويتكەنى بىلتىر 100 كۇننەن اسا ۋاقىت بويى مەتەورولوگيالىق جاعداي قولايسىز بولىپ، مەكتەپتەر مەن وقۋ ورىندارى قاشىقتان وقىتۋعا كوشكەن ەدى.
سول ۋاقىتتا وبلىس اكىمدىگى مەن زاۋىتتار كەلىسىمگە كەلىپ، ءوندىرىس كولەمىن 40 پايىزعا ازايتتى. ناتيجەسىندە زياندى شىعارىندىلار مولشەرى دە تومەندەدى. قازىر ەكولوگيا مينيسترلىگى جاڭا جوبا ازىرلەۋدە. وندا جەكە سەكتوردى گازبەن قامتىپ، ءىرى زاۋىتتاردىڭ ماڭىن كوگالداندىرۋ تۋرالى ۇسىنىس بار. دەگەنمەن بۇل ماسەلە ناقتى ءارى جۇيەلى شەشىمدى قاجەت ەتەدى. ويتكەنى 2025 -جىلدان باستاپ سانيتارلىق- قورعاۋ ايماقتارىنىڭ تالاپتارى زاڭنامالىق تۇرعىدا وزگەرگەن. ەكولوگ داۋلەت اسانوۆتىڭ ايتۋىنشا، ەڭ اۋەلى كاسىپورىنداردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتۋ ماڭىزدى.
داۋلەت اسانوۆ، ەكولوگ:
- جاسىلداندىرۋ جۇمىستارى بۇرىن سانيتارلىق قاعيدالارمەن بەكىتىلگەن بولاتىن. كاسىپورىنداردىڭ ءبارى وسى جۇمىستى جاساپ، جۇزدەگەن گەكتار جەردى جاسىلداندىرۋ كەرەك بولاتىن. ءبىراق دەنساۋلىق قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ پريكازىمەن بىلتىرعى جىلدىڭ دەكابر ايىندا وسى تالاپتار كۇشىن جويىپ قالدى. ەندى قازىر كاسىپورىنداردى ەشكىم وسى جۇمىستى جاسا دەپ ايتا المايدى. تەك قانا مەموراندۋم ارقىلى سۇراۋعا بولادى.
24.kz