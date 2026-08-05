وسكەمەندە داۋىل مەن نوسەر جاڭبىردان جارىق ءوشىپ، كوشەلەردى سۋ باستى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا قاتتى جەلدەن بىرنەشە شاعىن اۋدان حالقى جارىقسىز قالدى.
قالادا قولايسىز اۋا رايىنان، اتاپ ايتقاندا قاتتى جەل، نوسەر جاڭبىر جانە بۇرشاق جاۋۋىنا بايلانىستى ءبىرقاتار اۋداندا ەلەكتر ەنەرگياسى ءۇزىلدى. سونىمەن قاتار اعاشتار قۇلاپ، كەيبىر كوشەلەردى سۋ باستى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ ۋاقىتشا ءوشۋى احمەر كەنتىندە، 19- شاعىن اۋداندا، اۋەجاي، شمەليەۆ لوگ جانە «بولاشاق» شاعىن اۋداندارىندا تىركەلدى. قالانىڭ كوممۋنالدىق جانە اپاتتىق قىزمەتتەرى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر. قۇلاعان اعاشتاردى الۋ، كوشەلەردەن سۋدى سورۋ جانە ەلەكترمەن جابدىقتاۋدى قالپىنا كەلتىرۋ بويىنشا بارلىق قاجەتتى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى وسكەمەن قالاسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.
قالا اكىمدىگى تۇرعىنداردى قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋعا، اۋا رايى تۇراقتالعانعا دەيىن اسا قاجەتتىلىك بولماسا سىرتقا شىقپاۋعا جانە اعاشتار مەن ەلەكتر جەلىلەرىنىڭ ماڭىندا جۇرمەۋگە شاقىردى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن وسكەمەندە قاتتى جەلدەن 5 ءۇيدىڭ شاتىرى بۇلىنگەنى حابارلانعان.