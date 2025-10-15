گەوساياسي تەكەتىرەستەر الەمدىك ەكونوميكاعا ايتارلىقتاي زيانىن تيگىزەدى
استانا. KAZINFORM - گەوساياسي تەكەتىرەستەر الەمدىك ەكونوميكاعا ايتارلىقتاي زيانىن تيگىزەدى. بۇل تۋرالى ەلوردادا ءوتىپ جاتقان ⅡAstana Think Tank Forum-2025 حالىقارالىق فورۋمىندا سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ەرجان اشىقبايەۆ ايتتى.
- بۇگىندە بارلىعىمىز قازىرگى الەم اياسىنا توپتاسۋدى تالاپ ەتىپ وتىرمىز. ءبارىمىز بارلىق تاراپ اراسىنداعى بايىپتى، سىندارلى ديالوگ بولماي جاقاندىق تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ مۇمكىن ەكەنىن تۇسىنەمىز. سانكسيالار، گەوساياسي تەكەتىرەستەر الەمدىك دەرجاۆالارعا عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە ءۇشىنشى ەلدەرگە جانە جالپى الەمدىك ەكونوميكاعا ايتارلىقتاي زيانىن تيگىزەدى. مۇنداي جاعدايدا مەملەكەتتەر اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك پەن سەنىمدى نىعايتۋ قاجەتتىلىگى ايرىقشا وزەكتى. قازاقستان اتالعان سىن-قاتەرلەردى شەشۋدى تولىقتاي جاقتايدى، - دەدى ەرجان اشىقبايەۆ.
سونىمەن قاتار ول ترانسقۇرلىقتىق كولىك بايلانىسىن نىعايتۋدا ورتالىق ازيانىڭ باسەكەلەستىك باسىمدىعى ارتىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى.
- ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارى، «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول»، Global Gateway باستامالارىنا وڭىردەگى بارلىق ەل مەن حالىقارالىق سەرىكتەستەر قاتىسادى. وسىلايشا، كولىكتىك ءوزارا بايلانىستىڭ ارتا ءتۇسۋى ورتالىق ازياعا ەكونوميكالىق سەرپىلىس بەرىپ قانا قويماي، جەتكىزىلىم تىزبەگى تۇراقتىلىعىن نىعايتۋ، جاھاندىق تۇراقتىلىقتى كۇشەيتۋ مەن ءوزارا سەنىمدى ارتتىرۋ ىسىنە ۇجىمدىق ۇلەسىن دە كورسەتىپ وتىر. ول ەۋرازياداعى ءوزارا ءتيىمدى قارىم-قاتىناس قۇرۋدى ودان ارى دامىتۋداعى، وڭىرلىك جانە شەتەلدىك ويىنشىلار اراسىندا مۇددەلەر سينەرگياسىن قالىپتاستىرۋداعى پايىمىمىزدى كورسەتەدى، - دەدى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.
ايتا كەتەيىك، فورۋم بارىسىندا ورتالىق ازيا ساراپتامالارىن الەمدىك زەرتتەۋ قاۋىمداستىقتارمەن بىرىكتىرەتىن پلاتفورما ىسكە قوسىلدى.
ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى ۇيىمداستىرعان ءىس-شاراعا الەمنىڭ 20 ەلىنەن 40 قا جۋىق شەتەلدىك ساراپشى، جەتەكشى «اقىل-وي ورتالىقتارىنىڭ» باسشىلارى مەن زەرتتەۋشىلەرى قاتىسىپ جاتىر. فورۋم اياسىندا وتەتىن 9 تاقىرىپتىق سەسسيادا الەمدىك ساياسات پەن حالىقارالىق قاتىناستاردىڭ نەگىزگى باعىتتارى تالقىلانىپ جاتىر.