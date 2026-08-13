ورمۋز بۇعازى: جاپونيا كەمەلەردەن قوسىمشا اقى الماۋدى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى ساناە تاكايچي يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيانمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسىپ، ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمەلەردىڭ وتۋىنە قوسىمشا اقى سالىنباۋى كەرەك ەكەنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى Kyodo News جازدى.
توكيودا جۋرناليستەرگە سۇحبات بەرگەن تاكايچي ا ق ش پەن يراننىڭ كەلىسسوز جۇرگىزىپ، اسىرەسە يادرولىق ماسەلەلەر بويىنشا مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك كەلىسىمگە كەلۋى قاجەت ەكەنىن پەزەشكيانعا جەتكىزگەنىن ايتتى.
- ورمۋز بۇعازىندا قوسىمشا اقىسىز ەركىن ءارى قاۋىپسىز كەمە قاتىناسىن مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك قالپىنا كەلتىرۋ ماڭىزدى، - دەدى جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى.
تابيعي رەسۋرستارى شەكتەۋلى جاپونيا شيكى مۇناي يمپورتى بويىنشا تاياۋ شىعىس ەلدەرىنە ايتارلىقتاي تاۋەلدى.
شامامەن 20 مينۋتقا سوزىلعان اڭگىمە بارىسىندا پەزەشكيان يراننىڭ ۇستانىمىن، سونىڭ ىشىندە ورمۋز بۇعازى بويىنشا ومانمەن جۇرگىزىلىپ جاتقان كەلىسسوزدەردىڭ قازىرگى جاعدايى مەن بولاشاعىن تۇسىندىرگەن. تاكايچي دۇيسەنبى كۇنى ومان سۇلتانى حايسام بەن تاريك ءال سايدپەن دە سويلەسكەن.
جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى اراب تۇبەگىنىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى باب-ەل-ماندەب بۇعازىنداعى جاعدايعا ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىك تۇرعىسىنان «قاتتى الاڭدايتىنىن» جەتكىزدى. ول يراندى يەمەندەگى تەگەران قولدايتىن حۋسيتتەردى ۇستامدىلىق تانىتۋعا شاقىرۋعا ۇندەدى.
يەمەن بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، شىلدەدە ساۋد ارابياسىنىڭ كەمەلەرىنە قارسى «تەڭىز بلوكاداسىن» جاريالاعان حۋسيتتەر سەيسەنبى كۇنى باب-ەل-ماندەب بۇعازىندا جۇك كەمەسىنە شابۋىل جاساعان. ورمۋز بۇعازى ءىس جۇزىندە جابىلعاننان كەيىن بۇل باعىت مۇناي تاسىمالداۋدىڭ بالاما جولدارىنىڭ بىرىنە اينالعان.
تاكايچيدىڭ ايتۋىنشا، پەزەشكيان يراننىڭ ساۋد ارابياسىمەن ديالوگ جۇرگىزە وتىرىپ، ماسەلەنى شەشۋگە كۇش سالىپ جاتقانىن مالىمدەگەن.
جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى يراندا ۇستالىپ، ءساۋىر ايىندا كەپىلمەن بوساتىلعان جاپون ازاماتىنا قاتىستى ماسەلەنى دە تەز ارادا شەشۋگە شاقىردى. ول جاپونيانىڭ NHK قوعامدىق تەلەراديوكومپانياسىنىڭ تەگەرانداعى بيۋرو باسشىسى بولۋى مۇمكىن.
تاكايچي مەن پەزەشكيان ماۋسىمنان بەرى العاش رەت سويلەستى. اقپان ايىنىڭ سوڭىندا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى سوعىسى باستالعالى بۇل ولاردىڭ ءتورتىنشى كەلىسسوزى. جاپونيا ا ق ش- تىڭ جاقىن وداقتاسى بولعانىمەن، يرانمەن ءداستۇرلى تۇردە دوستىق قارىم-قاتىناس ورناتىپ كەلگەن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يران مەن ومان ورمۋز بۇعازى بويىنشا كەلىسىمگە كەلۋگە جاقىنداعانىن جازدىق.
سونداي-اق ورمۋز بۇعازى ماڭىندا ەكى مۇناي تانكەرىنە شابۋىل جاسالدى.