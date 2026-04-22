ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:26, 22 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ورىس وتارشىلىعىنىڭ ەڭ اۋىر زاردابىن تارتقان حالىق - تاتارلار

    ورىس وتارشىلىعىنىڭ ەڭ اۋىر زاردابىن تارتقان حالىق - تاتارلار! مەن ول حالىقتى تاتارلار دەۋدەن گورى بۇلعارلار دەگەندى دۇرىس كورەمىن، ۇيتكەنى تاريحي اتاۋى سولاي، ال ولارعا تاتار اتاۋىن تاڭعان ورىستار!

    Коллаж: 7-su.kz; egemen.kz

     ماحمۇد قاشقاري ولاردى «بۇلعار-سۋارلار» دەيدى، 922 -جىلى تۇركى حالىقتارىندا ءبىرىنشى بولىپ يسلام ءدىنىن قابىلداعان. ولار ەڭ ەرتە وتىرىقشىلىققا كوشىپ قالا مادەنيەتىنە كوشكەن تۇركىلەر، ناعىز ساق-سارماتتاردىڭ ۇرپاعى، كەيىن عۇن قانىدا قوسىلسا كەرەك. 1236 -جىلى باتۋ حان وسى جۇرتتى باعىندىرادى. ولار جوشى ۇلىسىندا يسلام ءدىنىن ۇستاناتىن ەكى-ءۇش حالىقتىڭ ءبىرى ەدى، باسقاسى حورەزمدىكتەر مەن سىر بويى قاڭلىلارى ەدى. التىن وردا ىدىراعاندا ۇلىق مۇحاممەد حان قازان حاندىعىن قۇرعان، قازان حاندىعى 1552 -جىلى رەسەي جاعىنان قاندى قاساپ قىرعىن ارقىلى باسىپ الىنعان!
    1917 -جىلى كەڭەستىك جۇيە ورناعاننان كەيىنگى ازاماتتىق سوعىس بولعان 1921-1922 -جىلدارداعى ۇلى اشارشىلىقتا 500 مىڭنان 2 ميلليونعا دەيىن سان ارالىعىنداعى تاتارلار اشارشىلىقتان قىرىلعان! بۇل ءبىز بىلمەيتىن ءارى كوپ ايتىلا بەرمەيتىن، حالقارادا دا كوپ ايتىلا بەرمەيتىن شىندىق!
    سول وقيعالاردىڭ كۋاگەرى ميرسايد سۇلتان-عاليەۆ بىلاي دەپ جازدى:

    «22 ميلليون فۋنت استىق ءوندىرىپ، ءبىر جارىم جىل بويى كەڭەس فەدەراتسياسىنىڭ بۇكىل رەزەرۆتىك ارمياسىن تاماقتاندىرعان تاتار رەسپۋبليكاسىنىڭ شارۋالارى 1921 -جىلعى اشتىقتىڭ قورقىنىشتى سۇمدىعىن، ونىڭ قيراۋىن، ادام جەۋىن جانە تاعى باسقالارىن باستان كەشىردى.»
    1897 -جىلى سان جاعىنان 3,6 ميلليون تاتار حالقى وسى اشتىق، 1930 -جىلدارداعى اشتىق، 1941 دە باستالعان سوعىس، اسسيميلياتسيا ساياساتىنىڭ قۇربانى بولىپ سان جاعىنان زور گەنوتسيدكە ۇشىراعان، قازىرگى سانى 7 ميلليوننىڭ اينالاسىندا! ال 1897 -جىلى سانى تاتاردان از وزبەك 40 ميلليونعا تايادى!

    ەرزات كارىباي

    Бақытжол Кәкеш
