ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى سايلاۋ الدىندا ساۋالناما جۇرگىزەتىن 5 ۇيىمدى اتادى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا سايلاۋعا بايلانىستى قوعامدىق پىكىرگە ساۋال جۇرگىزۋ تۋرالى 5 زاڭدى تۇلعادان حابارلاما كەلىپ ءتۇستى.
و س ك مالىمەتىنشە، ساۋالناما جۇرگىزۋگە رۇقسات العان ۇيىمدار ءتيىستى قۇجاتتاردىڭ كوشىرمەلەرىن ۇسىنعان.
قوعامدىق پىكىردى زەرتتەۋمەن اينالىساتىن ۇيىمدار قاتارىندا:
«ەۋرازيالىق ينتەگراتسيا ينستيتۋتى» ج ش س - جاپپاي ساۋالناما، فوكۋس-توپتىق پىكىرتالاس، ساراپتامالىق ساۋالناما، جەدەل ساۋالناما جانە exit poll ادىستەرىن قولدانادى؛
«DATAMETRICS» ج ش س - face-to-face سۇحبات جۇرگىزەدى؛
«قوعامدىق ساياسات ينستيتۋتى» جەكە مەنشىك مەكەمەسى - بەتپە-بەت سۇحبات، تەلەفون ارقىلى ساۋالناما، ينتەرنەت-ساۋالناما جانە exit poll ادىستەرىن پايدالانادى؛
«ينستيتۋت كومپلەكسنىح سوتسيالنىح يسسلەدوۆاني - استانا» جەكە قورى - داۋىس بەرۋ ورىندارىنان تىس ساۋالناما، ۇزدىكسىز اعىن ادىسىمەن exit poll، جەكە سۇحبات جانە ونلاين ساۋالناما جۇرگىزەدى؛
«قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى» ك ە ا ق - face-to-face سۇحبات، تەلەفون ارقىلى ساۋالناما جانە exit poll وتكىزەدى.
زاڭعا سايكەس، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى مەن ونلاين-پلاتفورمالار ساۋالناما ناتيجەلەرىن جاريالاعان كەزدە زەرتتەۋ جۇرگىزگەن ۇيىمدى، تاپسىرىس بەرۋشىنى، ساۋالناما ۋاقىتىن، اقپارات جيناۋ ءادىسىن، سۇراقتىڭ ناقتى تۇجىرىمىن، قاتىسۋشىلار سانىن جانە قاتەلىك كوەففيتسيەنتىن كورسەتۋگە مىندەتتى.
سونىمەن قاتار سايلاۋ الدىنداعى سوڭعى بەس كۇندە جانە داۋىس بەرۋ كۇنى قوعامدىق پىكىر ساۋالدارىنىڭ ناتيجەلەرىن، سايلاۋ قورىتىندىسىنا قاتىستى بولجامداردى جاريالاۋعا تىيىم سالىنادى.
سايلاۋ كۇنى داۋىس بەرۋ ورىندارىندا قوعامدىق پىكىرگە ساۋالناما جۇرگىزۋگە دە رۇقسات ەتىلمەيدى. بۇل تالاپتاردى بۇزۋ اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە اكەلۋى مۇمكىن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن باس پروكۋراتۋرا سايلاۋ قارساڭىندا قازاقستاندىقتارعا زاڭ تالاپتارىن ەسكە سالعان ەدى.