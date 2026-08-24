ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى سايلاۋىنىڭ ناتيجەسىن جاريا ەتتى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ 23-تامىزدا وتكەن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى سايلاۋىنىڭ ناقتىلانعان الدىن الا ناتيجەلەرىن جاريا ەتتى.
«ادىلەت» پارتياسىنا 6825948 ادام نەمەسە 71,17 پايىزى؛
ج س د پ- عا 469058 ادام نەمەسە 5,11 پايىزى؛
«بايتاق» پارتياسىنا 97751 ادام نەمەسە 1,07 پايىزى؛
ق ح پ- عا 285395 ادام نەمەسە 3,11 پايىزى؛
اۋىل پارتياسىنا 574621 ادام نەمەسە 6,26 پايىزى؛
اقجول پارتياسىنا 478083 ادام نەمەسە 5,21 پايىزى؛
رەسپۋبليكا پارتياسىنا 509631 ادام نەمەسە 5,56 پايىزى داۋىس بەردى. 230446 ادام نەمەسە سايلاۋشىلاردىڭ 2,51 پايىزى بارىنە قارسى بولدى.