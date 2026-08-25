KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ قورىتىندىسىن جاريالادى

    استانا. KAZINFORM - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋدىڭ قورىتىندىسىن جاريالادى.

    а
    Фото: Kazinform / ЖИ

    و س ك ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆتىڭ مالىمەتىنشە، داۋىس بەرۋگە 9351539 ازامات قاتىسقان. سايلاۋشىلاردىڭ الدىن الا قاتىسۋ كورسەتكىشى %74,08 بولدى.

    ناقتىلانعان دەرەكتەر بويىنشا، «ادىلەت» پارتياسىنا 6528948 سايلاۋشى نەمەسە داۋىس بەرگەندەردىڭ %71,17 ى قولداۋ ءبىلدىردى.

    جالپى ۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتياعا (ج س د پ) 469058 سايلاۋشى نەمەسە %5,11 داۋىس بەردى.

    «بايتاق» جاسىلدار پارتياسىن 97751 سايلاۋشى نەمەسە %1,07 قولدادى.

    قازاقستان حالىق پارتياسىنا 285395 داۋىس نەمەسە %3,11 بەرىلدى.

    «اۋىل» پارتياسىنا 574621 سايلاۋشى نەمەسە %6,26 داۋىس بەردى.

    قازاقستاننىڭ «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسىن 478083 سايلاۋشى نەمەسە %5,21 ى قولدادى.

    Respublica پارتياسىنا 509631 سايلاۋشى نەمەسە %5,56 داۋىس بەرىلدى.

    سونىمەن قاتار سايلاۋشىلاردىڭ %2,51 ى «بارىنە قارسىمىن» نۇسقاسىن تاڭدادى.

    в
    Фото: ОСК

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ دەپۋتاتتارىن سايلاۋ بويىنشا داۋىس بەرۋدىڭ الدىن الا ناتيجەلەرىن جاريالاعان بولاتىن.

    بيلىك جانە ساياسات سايلاۋ-2026
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور