ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ قورىتىندىسىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋدىڭ قورىتىندىسىن جاريالادى.
و س ك ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆتىڭ مالىمەتىنشە، داۋىس بەرۋگە 9351539 ازامات قاتىسقان. سايلاۋشىلاردىڭ الدىن الا قاتىسۋ كورسەتكىشى %74,08 بولدى.
ناقتىلانعان دەرەكتەر بويىنشا، «ادىلەت» پارتياسىنا 6528948 سايلاۋشى نەمەسە داۋىس بەرگەندەردىڭ %71,17 ى قولداۋ ءبىلدىردى.
جالپى ۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتياعا (ج س د پ) 469058 سايلاۋشى نەمەسە %5,11 داۋىس بەردى.
«بايتاق» جاسىلدار پارتياسىن 97751 سايلاۋشى نەمەسە %1,07 قولدادى.
قازاقستان حالىق پارتياسىنا 285395 داۋىس نەمەسە %3,11 بەرىلدى.
«اۋىل» پارتياسىنا 574621 سايلاۋشى نەمەسە %6,26 داۋىس بەردى.
قازاقستاننىڭ «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسىن 478083 سايلاۋشى نەمەسە %5,21 ى قولدادى.
Respublica پارتياسىنا 509631 سايلاۋشى نەمەسە %5,56 داۋىس بەرىلدى.
سونىمەن قاتار سايلاۋشىلاردىڭ %2,51 ى «بارىنە قارسىمىن» نۇسقاسىن تاڭدادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ دەپۋتاتتارىن سايلاۋ بويىنشا داۋىس بەرۋدىڭ الدىن الا ناتيجەلەرىن جاريالاعان بولاتىن.