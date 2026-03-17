ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى رەفەرەندۋمنىڭ تۇپكىلىكتى قورىتىندىسىن شىعاردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى 15-ناۋرىزدا وتكەن جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنا قاتىستى رەفەرەندۋمنىڭ تۇپكىلىكتى قورىتىندىسىن شىعاردى.
- رەفەرەندۋمعا قاتىسۋعا قۇقىعى بار رەسپۋبليكا ازاماتتارىنىڭ جالپى سانى 12 ميلليون 482 مىڭ 613 ادام. داۋىس بەرۋگە قاتىسقان ازاماتتاردىڭ سانى - 9 ميلليون 127 مىڭ 192 ادامدى نەمەسە رەفەرەندۋمعا قاتىسۋعا قۇقىعى بار ازاماتتار سانىنىڭ 73,12 پايىزىن قۇرادى، - دەدى كوميسسيا ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋ تۋرالى ماسەلەنىڭ وڭ شەشىمىن جاقتاپ، داۋىس بەرگەن ازاماتتار سانى ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان 7 ميلليون 954 مىڭ 666 ادام نەمەسە 87,15 پايىز بولدى.
- رەفەرەندۋمعا قويىلعان ماسەلەنى قابىلداماعان ازاماتتار سانى - 898099 ادام. جاۋاپتاردىڭ ەكى نۇسقاسى دا تاڭدالعان، ياعني جارامدى دەپ تانىلعان، ءبىراق داۋىستاردى ساناۋ كەزىندە ەسەپكە الىنبايتىن بيۋللەتەندەر سانى - 127868. بەلگىلەنبەگەن ۇلگىدەگى سونداي-اق داۋىس بەرگەندەردىڭ ەرىك ءبىلدىرۋىن ايقىنداۋ مۇمكىن ەمەس جانە جارامسىز دەپ تانىلعان بيۋللەتەندەر سانى - 146558. رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تۋرالى زاڭنامانىڭ نورمالارىنا سايكەس، ەگەر رەفەرەندۋمعا قاتىسۋ قۇقىعى بار ازاماتتاردىڭ جارتىسىنان كوبى داۋىس بەرۋگە قاتىسقان بولسا، رەفەرەندۋم وتكىزىلگەن دەپ سانالادى، - دەدى نۇرلان ءابدىروۆ.
ايتا كەتەيىك، كەشە ورتالىق رەفەرەندۋم ورتالىق كوميسسياسى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمداعى داۋىس بەرۋدىڭ الدىن الا ناتيجەلەرىن جاريالادى.
وعان سايكەس، داۋىس بەرۋگە قاتىسقان ازاماتتاردىڭ سانى - 9 ميلليون 127 مىڭ 197 ادامدى نەمەسە رەفەرەندۋمعا قاتىسۋعا قۇقىعى بار ازاماتتار سانىنىڭ 73,12 پايىزىن قۇرادى. وسىلايشا جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋ تۋرالى ماسەلەنىڭ وڭ شەشىمىن جاقتاپ، داۋىس بەرگەن ازاماتتار سانى ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان 7 ميلليون 954 مىڭ 667 ادام نەمەسە 87,15 پايىز بولدى.