ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى قازاقستاندىقتارعا ۇندەۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا قاتىسۋ ءتارتىبى بويىنشا ۇندەۋ جاريالاپ، ازاماتتاردى 2026 -جىلعى 15- ناۋرىزدا وتەتىن داۋىس بەرۋگە بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىردى.
كوميسسيا مالىمەتىنشە، ازاماتتىڭ رەفەرەندۋمعا قاتىسۋ قۇقىعىن ىسكە اسىرۋدىڭ باستى كەپىلى - ونى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا قاتىسۋعا قۇقىعى بار ازاماتتار تىزىمىنە ەنگىزۋ. تىزىمدەردى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار داۋىس بەرۋ ۋچاسكەسىنىڭ اۋماعىنداعى تۇراقتى تىركەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس قالىپتاستىرادى. ۋاقىتشا تىركەلگەن ازاماتتار ءتيىستى ءوتىنىش نەگىزىندە ەنگىزىلەدى.
- داۋىس بەرۋ ۋچاسكەلەرى مەن ولاردىڭ شەكارالارى تۋرالى اقپاراتتى اكىمدەر 2026 -جىلعى 21- اقپانعا دەيىن جاريالايدى. ازاماتتار ءوز ۋچاسكەسىن جانە تىزىمگە ەنگىزىلگەن- ەنگىزىلمەگەنىن تىركەلگەن جەرى بويىنشا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانعا جۇگىنۋ ارقىلى تەكسەرە الادى. ەگەر ازامات تىزىمنەن تابىلماسا، اكىمدىككە ءوتىنىش بەرۋگە قۇقىلى، - دەلىنگەن ۇندەۋدە.
سونداي- اق 2026 -جىلعى 27 -اقپاننان باستاپ ءار ازامات ءوز داۋىس بەرۋ ۋچاسكەسىندە تىزىمدەگى دەرەكتەرىن ناقتىلاۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى. قاجەت بولعان جاعدايدا وزگەرىستەر ەنگىزۋ ءۇشىن ۋچاسكەلىك رەفەرەندۋم كوميسسياسىنا جۇگىنۋگە بولادى.
ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى ازاماتتاردى ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك تانىتىپ، 15 -ناۋرىزدا وتەتىن رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا قاتىسۋعا شاقىردى.
كونستيتۋتسيا جوباسىنا قاتىستى رەفەرەندۋم كۇنى 10413 داۋىس بەرۋ ۋچاسكەسى جۇمىس ىستەيدى. بۇل تۋرالى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىندا كوميسسيا مۇشەسى ازامات ايماناقۇلوۆ ايتتى.
- رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرىنىڭ بارلىق سانى - 10413. ونىڭ ىشىندە ازاماتتاردىڭ تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا قۇرىلعاندارى - 9779، ۋاقىتشا بولۋ ورىندارىندا قۇرىلعاندارى - 634. ولاردىڭ ىشىندە 64 شەت مەملەكەتتە ورنالاسقان ۋچاسكەلەردىڭ سانى - 82. رەفەرەندۋم كوميسسيالارى مۇشەلەرىنىڭ سانى 71044 ادام. وسى جىلعى 1- قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا داۋىس بەرۋگە قاتىسۋعا قۇقىعى بار ازاماتتاردىڭ تىزىلىمىنە تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تۇراقتى تىركەلگەن 12416759 ازامات ەنگىزىلدى، ياعني رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا قاتىسۋعا قۇقىعى بار ازاماتتاردىڭ ءتىزىمىن جاساۋ ءۇشىن نەگىز بار، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، رەفەرەندۋمدى ازىرلەۋ مەن وتكىزۋ جونىندەگى نەگىزگى ءىس-شارالاردىڭ جوسپارى بەكىتىلدى.