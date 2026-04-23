    16:29, 23 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ورتالىق ازيادا «ءبىرتۇتاس دەنساۋلىق» باعدارلاماسى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - ورتالىق ازيادا «ءبىرتۇتاس دەنساۋلىق» وڭىرلىك باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ورتالىق ازيانىڭ وڭىرلىك ەكولوگيالىق ورتالىعىنىڭ (و ا ە و) اتقارۋشى ديرەكتورى باتىر مامەدوۆ مالىمدەدى.

    Орталық Азия елдері биоалуантүрлілікті сақтау жөніндегі Өңірлік декларацияға қол қойды
    Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

    ونىڭ ايتۋىنشا، باستاما كليماتتىق تاۋەكەلدەر كۇشەيگەن جاعدايدا ادام، جانۋار جانە ەكوجۇيە دەنساۋلىعىن كەشەندى قورعاۋعا باعىتتالعان.

    - «ءبىرتۇتاس دەنساۋلىق» - جاي ۇعىم ەمەس، بۇل وڭىردەگى ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگى مەن ەپيدەميولوگيالىق تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ نەگىزگى تەتىگى، - دەدى باتىر مامەدوۆ.

    ونىڭ مالىمەتىنشە، باعدارلاما 2025 -جىلدىڭ شىلدەسىندە ىسكە قوسىلعان. ول پاندەميالاردىڭ الدىن الۋ، ازىق- تۇلىك جۇيەسىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ەكوجۇيەلەردىڭ ساۋلىعىن ساقتاۋ باعىتتارىن قامتيدى.

    جوبا اياسىندا قازاقستان، قىرعىزستان، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان جانە وزبەكستان ءۇشىن ورتاق مونيتورينگ جانە قاۋىپ-قاتەرلەرگە جەدەل ارەكەت ەتۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ كوزدەلگەن. نەگىزگى باعىتتار - زوونوزدىق ينفەكسيالار، ميكروبتارعا توزىمدىلىك جانە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتە كاسپيي تەڭىزى ماسەلەسى كوتەرىلگەنىن جازعانبىز.

    Бақытжол Кәкеш
