ورتالىق ازيادا «ءبىرتۇتاس دەنساۋلىق» باعدارلاماسى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ورتالىق ازيادا «ءبىرتۇتاس دەنساۋلىق» وڭىرلىك باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ورتالىق ازيانىڭ وڭىرلىك ەكولوگيالىق ورتالىعىنىڭ (و ا ە و) اتقارۋشى ديرەكتورى باتىر مامەدوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، باستاما كليماتتىق تاۋەكەلدەر كۇشەيگەن جاعدايدا ادام، جانۋار جانە ەكوجۇيە دەنساۋلىعىن كەشەندى قورعاۋعا باعىتتالعان.
- «ءبىرتۇتاس دەنساۋلىق» - جاي ۇعىم ەمەس، بۇل وڭىردەگى ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگى مەن ەپيدەميولوگيالىق تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ نەگىزگى تەتىگى، - دەدى باتىر مامەدوۆ.
ونىڭ مالىمەتىنشە، باعدارلاما 2025 -جىلدىڭ شىلدەسىندە ىسكە قوسىلعان. ول پاندەميالاردىڭ الدىن الۋ، ازىق- تۇلىك جۇيەسىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ەكوجۇيەلەردىڭ ساۋلىعىن ساقتاۋ باعىتتارىن قامتيدى.
جوبا اياسىندا قازاقستان، قىرعىزستان، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان جانە وزبەكستان ءۇشىن ورتاق مونيتورينگ جانە قاۋىپ-قاتەرلەرگە جەدەل ارەكەت ەتۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ كوزدەلگەن. نەگىزگى باعىتتار - زوونوزدىق ينفەكسيالار، ميكروبتارعا توزىمدىلىك جانە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتە كاسپيي تەڭىزى ماسەلەسى كوتەرىلگەنىن جازعانبىز.