ورتالىق ازيادا بارشامىزعا ءتيىمدى كولىك-لوگيستيكا جۇيەسىن قالىپتاستىرا الامىز - توقايەۆ
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيادا بارشامىزعا ءتيىمدى زاماناۋي كولىك-لوگيستيكا جۇيەسىن قالىپتاستىرا الاتىنىمىزدى مالىمدەدى.
بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق بەيبىتشىلىك جانە سەنىم جىلىنا، حالىقارالىق بەيتاراپتىق كۇنى مەن تۇرىكمەنستاننىڭ تۇراقتى بەيتاراپتىعىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان فورۋمدا ايتتى.
- قازاقستان ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن ءتيىستى دەڭگەيدە كەڭەيتىپ، تەمىرجول، پورت، اۆتوجول ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتىپ جاتىر. وسىلايشا، ءبىرتۇتاس ترانسپورت جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا كىرىستى. ەلىمىز ورتالىق ازيانىڭ كولىك جۇيەسىن دامىتۋدىڭ كەشەندى ستراتەگياسىن ازىرلەۋگە بەلسەندى اتسالىسۋدا. ماقساتىمىز - ورنىقتى لوگيستيكا باعىتتارىن تولىق ىسكە قوسۋ. رەسەي، قىتاي، يران، تۇركيا، ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا جانە باسقا دا مۇددەلى مەملەكەتتەرمەن تىعىز ىنتىماقتاستىق ورناتىپ، بىرلەسكەن كۇش-جىگەر ارقىلى تۇتاس ەۋرازيا كەڭىستىگىندە بارشامىزعا ءتيىمدى زاماناۋي كولىك-لوگيستيكا جۇيەسىن قالىپتاستىرا الامىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، وسى جيىندا پرەزيدەنت ب ۇ ۇ قۇرامىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋدى ۇسىندى.