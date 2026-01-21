ورتالىق ازيا سۋ-ەنەرگەتيكالىق كونسورتسيۋمى نەگە قۇرىلماي جاتىر - ۆيتسە-مينيستر
استانا. KAZINFORM – ق ر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى نۇرلان الدامجاروۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىنداعى ترانسشەكارالىق وزەندەردى بىرلەسىپ پايدالانۋ ماسەلەسىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
قازاقستان، وزبەكستان، قىرعىزستان جانە تاجىكستان رەسپۋبليكالارى ترانسشەكارالىق وزەندەردى پايدالانۋ بويىنشا ورتاق ناقتى كەلىسىمگە ءالى كەلە الماي وتىرعانى بەلگىلى. اتاپ ايتقاندا، 1995-جىلدان بەرى سۋ-ەنەرگەتيكالىق كونسورتسيۋم قۇرۋ تۋرالى ۇسىنىس ايتىلىپ كەلەدى، الايدا بۇل باستاما ءالى كۇنگە دەيىن تولىق ىسكە اسقان جوق. وسىعان بايلانىستى جۋرناليستەر ورتاق مامىلەگە كەلۋگە نە كەدەرگى بولىپ وتىرعانىن سۇرادى.
- سۋ-ەنەرگەتيكالىق كونسورتسيۋم ماسەلەسى بويىنشا مينيسترلىك ءتيىستى جۇمىستاردى اتقارىپ جاتىر. وتكەن اپتادا تۇركىستان قالاسىندا وزبەكستان رەسپۋبليكاسىمەن كەلىسسوزدەر وتكىزدىك. كەزدەسۋدە نەگىزگى سۇراقتاردىڭ ءبىرى - ەنەرگەتيكالىق ىنتىماقتاستىقتى كونسورتسيۋم فورماتىندا قالاي جۇزەگە اسىرۋ كەرەكتىگى بولدى. ناتيجەسىندە تاراپتار ەكى اي كولەمىندە ءوزارا ۇسىنىستاردى بىرلەسىپ قاراۋعا كەلىستى. قازىرگى تاڭدا مۇنداي كونسورتسيۋم قۇرىلعان جوق، الايدا وسى باعىتتا جۇمىس جالعاسىپ جاتىر، - دەدى نۇرلان الدامجاروۆ.
سونداي-اق باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسى بارىسىندا تىلشىلەر سۋ ءبولۋ ماسەلەسىندە قاي كورشى ەلدەرمەن كەلىسسوزدەر كۇردەلىرەك ءجۇرىپ جاتقانىن سۇرادى.
- بارلىق كورشىلەس مەملەكەتپەن قازاقستاننىڭ ىنتىماقتاستىعى كونسترۋكتيۆتى تۇردە دامىپ كەلەدى دەپ ايتۋعا بولادى. ارنايى كوميسسيا وتىرىستارى تۇراقتى تۇردە ءوتىپ جاتىر. وندا وزەكتى ماسەلەلەر تالقىلانىپ، كەزەڭ-كەزەڭىمەن شەشىمىن تاۋىپ جاتىر. بۇل باعىتتاعى جۇمىستار الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسا بەرەدى، - دەپ تۇيىندەدى ءبىرىنشى ۆيتسە-مينيستر.
سولتۇستىك ارال تەڭىزىن ساقتاۋ جوباسىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى ازىرلەنىپ جاتىر. وندا كوكارال بوگەتىن قايتا قۇرۋ جانە تەڭىز دەڭگەيىن بالتىق جۇيەسى بويىنشا 44 مەترگە دەيىن كوتەرۋ كوزدەلگەن.