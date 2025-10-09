ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:43, 09 - قازان 2025 | GMT +5

    «ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتىنە قاتىسۋشىلاردىڭ سۋرەتى جاريالاندى

    استانا. KAZINFORM - «ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتىنە قاتىسۋشىلار بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    «Орталық Азия – Ресей» саммитіне қатысушылардың суреті жарияланды
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى «ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن دۋشانبەدەگى قابىلداۋلار سارايىنا باردى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆتى تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون قارسى الدى.

    مەملەكەت باسشىسى تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمونمەن كەزدەستى.

    پرەزيدەنتتەر قازاقستان مەن تاجىكستاننىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەندەرىن راستادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
