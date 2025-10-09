18:43, 09 - قازان 2025 | GMT +5
«ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتىنە قاتىسۋشىلاردىڭ سۋرەتى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - «ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتىنە قاتىسۋشىلار بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى «ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن دۋشانبەدەگى قابىلداۋلار سارايىنا باردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتى تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون قارسى الدى.
مەملەكەت باسشىسى تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمونمەن كەزدەستى.
پرەزيدەنتتەر قازاقستان مەن تاجىكستاننىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەندەرىن راستادى.