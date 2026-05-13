ورتالىق ازيا بويىنشا ەڭ ارزان ينتەرنەت قازاقستاندا - دەپۋتات
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ءابۋتالىپ ءمۇتالى ەلدەگى ينتەرنەت تاريفىنىڭ قىمباتتاۋى جونىندە پىكىر ءبىلدىردى جانە ينتەرنەتتى قولدانۋ كۇننەن-كۇنگە ارتىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.
- تۇتىنۋشى رەتىندە ءوزىم ساپاسى تومەن ۆيدەونى قاراعىم كەلمەيدى. سىزدەردە دە سولاي شىعار. ەگەر ءوزىمىزدىڭ ينفراقۇرىلىمىمىزدى دامىتقىمىز كەلسە، ينتەرنەت جەلىلەرىن دامىتقىمىز كەلسە، الەمدەگى ينتەرنەتكە تولەنىپ وتىرعان باسقا ەلدەردىڭ تاريفتەرىن قاراپ شىعۋ كەرەك. مەندەگى اقپارات بويىنشا، قازاقستانداعى 1 مەگاۆيتت قۇنى - 0,57 سەنت. بۇدان ارزان تاريفتىك باعدارلاما ورتالىق ازيادا جوق. وعان قوسا، بىزدە ينتەرنەتكە قولجەتىمدىلىك ارتىپ كەلەدى. سپۋتنيكتەر دە قازاقستانعا العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ ەنىپ وتىر. باسقا ەلدەردە سپۋتنيكتىك ينتەرنەت قازاقستانداعىداي دامىماعان، - دەدى ءابۋتالىپ ءمۇتالى ءماجىلىس كۋلۋارىندا.
بۇگىن ءماجىلىس تەلەكوممۋنيكاتسيالار نارىعىن جانە دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىن دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلدادى.
- تالقىلاۋدا دەپۋتاتتار كوتەرگەن ەڭ باستى ماسەلە - تاريفتەردىڭ قىمباتتىعى بولدى. قۇزىرەتتى ورگاننىڭ ايتۋىنشا، بۇل سالا باسەكەلى نارىققا بەرىلگەن. ينتەرنەت جەلىلەرىن دامىتۋ بويىنشا كەمى ءۇش وپەراتور، 30 عا جۋىق كىشى وپەراتورلار بار. ەندىگى وقىلىمعا دەيىن ارىپتەستەرىمىزدەن تاريفتەردى رەتتەۋ بويىنشا ۇسىنىستار كۇتەمىز، - دەيدى دەپۋتات.
ايتا كەتەيىك، جاڭا زاڭ اياسىندا eGov ،e-Otinish قىزمەتتەرى مەن Aitu مەسسەندجەرى تاريفسىز قولجەتىمدى بولماق.
سونداي-اق، بيىل قازاقستاندا پويىزدار مەن ۇشاقتاردا ينتەرنەت قولجەتىمدى بولادى.
الاياقتىقتان تۇرعىنداردى قورعاۋ ءۇشىن رەسمي ۇيىمدار مەن كومپانيالار قوڭىراۋى تاڭبالانىپ، كىمنىڭ قوڭىراۋ شالعانى انىق كورىنەتىن بولدى.