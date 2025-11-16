ورتالىق ازيا اۋقىمدى ترانسفورماتسيا كەزەڭىن وتكەرىپ جاتىر - پرەزيدەنت
تاشكەنت. KAZINFORM — قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنە قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى ءسوز باسىندا قوناقجايلىق تانىتىپ، سامميتتى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆكە العىس ايتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ يلحام اليەۆكە ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، ازەربايجاننىڭ اتالعان كەڭەسكە تولىق مۇشە رەتىندە قوسىلۋىن تاريحي شەشىم دەپ باعالادى. سونداي-اق باكۋدىڭ جاڭا ستاتۋستا ايماق ىنتىماقتاستىعىن كەڭەيتۋگە ايتارلىقتاي ۇلەس قوساتىنىنا سەنىم ارتتى.
پرەزيدەنت ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋلەرى ءوز تيىمدىلىگىن دالەلدەگەنىن ايتتى.
- قازىر ورتالىق ازيا اۋقىمدى ترانسفورماتسيا كەزەڭىن وتكەرىپ جاتىر. جابىق شەكارالار مەن وقشاۋلانۋدىڭ ۋاقىتى ءوتتى. مۇنى سەنىممەن ايتۋعا بولادى. ورتاق كۇش- جىگەردىڭ ارقاسىندا ءوڭىردىڭ ىشكى بىرلىگى ارتتى. بۇل ەلدەرىمىزدىڭ دامۋىنا جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىققا كەڭىنەن جول اشتى. الەمنىڭ الدىڭعى قاتارلى مەملەكەتتەرى ءوڭىردىڭ جاھاندىق ۇدەرىستەردە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن مويىندايدى. سوندىقتان «ورتالىق ازيا پليۋس» فورماتىنا قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلەدى. بۇعان بيىل نەگىزگى شەتەلدىك سەرىكتەستەرمەن وتكەن سامميتتەر دالەل بولا الادى. مەنىڭ ويىمشا، مۇنداي سەرىكتەستىكتىڭ باستى ماقساتى - وڭىردەگى تۇراقتىلىقتى نىعايتۋ جانە ورنىقتى پروگرەسس ءۇشىن جاعداي جاساۋ، ەلدەرىمىز بەن حالىقتارىمىزدىڭ ءال- اۋقاتىن، باقۋاتتى تۇرمىسىن قامتاماسىز ەتۋ. ورتالىق ازيانىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق تۇرعىدان قارقىندى دامىعان ءارى جان-جاقتى ىنتىماقتاستىق پەن بەيبىتشىلىك ورناعان بەرەكەلى ءوڭىر رەتىندەگى مارتەبەسىن نىعايتۋدى كوزدەيمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ وڭىرلىك ىقپالداستىقتىڭ ەكونوميكالىق نەگىزىن كۇشەيتكەن تولايىم تابىستارعا توقتالدى.
- ءوندىرىس، ەنەرگەتيكا، ماشينا جاساۋ، اگروونەركاسىپ جانە باسقا دا سەكتورلاردا بىرلەسكەن كاسىپورىنداردىڭ سانى كوبەيىپ، اۋقىمدى جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ساۋدا كەدەرگىلەرى بىرتىندەپ جويىلىپ، جاڭا وتكىزۋ بەكەتتەرى اشىلىپ، اۆتو، تەمىرجول ارقىلى بايلانىس جاندانىپ كەلەدى. ناتيجەسىندە بىلتىر ءوڭىر ىشىندەگى ساۋدا-ساتتىق كولەمى 11,5 ميلليارد دوللارعا جەتتى. كورسەتكىشتى 20 ميلليارد دوللارعا دەيىن جەتكىزۋ ءۇشىن وسى قارقىندى ساقتاۋ قاجەت دەپ ويلايمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى پەرسپەكتيۆتى سالالاردا سەرپىندى جوبالاردى بىرلەسە ىسكە قوسۋدى ۇسىندى. ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان بيدايدى، مايلى داقىلداردى، ەت-ءسۇت ونىمدەرىن تەرەڭ وڭدەۋ، مال جانە ورگانيكالىق ەگىن شارۋاشىلىقتارىن دامىتۋ ارقىلى بۇل باعىتتا ءتيىمدى جۇمىس اتقارۋعا دايىن. سونىمەن قاتار زاماناۋي قويمالار، لوگيستيكالىق ورتالىقتار سالۋ، ىشكى نارىققا جانە ەكسپورتقا ارنالعان دايىن تاعام ونىمدەرىن ءوندىرۋ باعىتتارىنىڭ كەلەشەگى زور.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، حالىقارالىق ارەناداعى وزگەرىستەر كەزەڭىندە ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ەۋرازياداعى نەگىزگى ترانزيتتىك توراپقا اينالۋعا بىرەگەي مۇمكىندىگى بار. مەملەكەت باسشىسى ەلدەرىمىز تەك كەلىسىمدى ءارى ۇيلەسىمدى ارەكەت ەتكەندە عانا ايماقتىڭ الەۋەتى تولىق اشىلاتىنىنا سەنىمدى.
- ءبىر-ءبىرىن قايتالايتىن تەكسەرىستەردەن، شەكارادان ءوتۋ كەزىندەگى شەكتەن تىس بيۋروكراتيالىق راسىمدەردەن ارىلۋ ءۇشىن جۇكتى تاسىمالداۋدىڭ ءبىرىڭعاي ەلەكتروندىق جۇيەسىن ەنگىزۋ ماسەلەسىن قاراستىرعان ءجون. ايماقتىڭ الەۋەتىن ودان ءارى نىعايتۋ ءۇشىن ورتالىق ازيانىڭ كولىك جۇيەسىن دامىتۋدىڭ كەشەندى ستراتەگياسىن بىرلەسىپ ازىرلەۋدى ۇسىنامىز. شەكارا ماڭىندا قالىپتاسىپ كەلە جاتقان ونەركاسىپ حابى كەڭ مۇمكىندىككە جول اشادى. ونى دامىتۋ اياسىندا جوعارى تەحنولوگيالىق جوبالاردى ىسكە قوسۋعا باسا نازار اۋدارعان ءجون، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جيىنعا قاتىسۋشىلار نازارىن سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردى ءوندىرۋ جانە وڭدەۋ سالاسىنداعى ىقپالداستىق پەرسپەكتيۆاسىنا اۋداردى
- مەملەكەتتەرىمىز ازىرگە تولىق بارلانباعان، ءبىراق ايتارلىقتاي مول رەسۋرسقا يە. ايماققا وزىق تەحنولوگيا تارتۋ جانە يننوۆاتسيالىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ ىسىندە كۇش بىرىكتىرۋ كەرەك. قازاقستان استانادا سيرەك مەتالداردى زەرتتەۋ جونىندەگى وڭىرلىك ورتالىعىن قۇرۋ باستاماسىن كوتەرگەن بولاتىن. بۇل مەكەمەدە كەنىشتەر مەن ونى يگەرۋ تەحنولوگيالارى تۋرالى وزەكتى اقپاراتتاردى جيناقتاپ، ينۆەستورلارعا ۇسىنا الامىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن كەڭىنەن قولدانۋ ناتيجەسىندە پايدا بولاتىن مۇمكىندىكتەرگە توقتالدى. پرەزيدەنت ەلىمىزدە ج ي- ءدى جان-جاقتى ەنگىزۋ شارالارى، سونداي-اق وزبەك ارىپتەستەرمەن بىرگە اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار جونىندە باياندادى.
- جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى سەرىكتەستىكتى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن اتالعان تەحنولوگيانى قولدانۋدىڭ ءبىرىڭعاي ستاندارتتارىن ازىرلەۋ كەرەك. ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىندە جاساندى ينتەللەكتىنى جاۋاپكەرشىلىكپەن پايدالانۋ تۋرالى دەكلاراتسيانىڭ جوباسىن دايىنداۋدى ۇسىنامىن. قۇجات بىرلەسكەن سيفرلىق جوبالار اياسىندا مالىمەت الماسقان كەزدە اشىقتىقتى، سەنىم مەن قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. وسىلايشا، بارلىق قاتىسۋشىنىڭ قۇقىعى قورعالاتىنىنا كەپىل بولادى، - دەدى ول.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنە قاتىسۋ ءۇشىن تاشكەنتتەگى كونگرەسس ورتالىققا بارعانىن جازعان ەدىك.