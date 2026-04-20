ورتاشا جىلدامدىقتى قاداعالاۋ جۇيەسى اۆتوجولداردىڭ تاعى 18 ۋچاسكەسىندە كەڭەيتىلەدى
استانا. KAZINFORM - كولىك مينيسترلىگى ءى ءى م- مەن بىرلەسىپ جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋعا، اۋىر سالدارىن تومەندەتۋگە جانە قاۋىپسىز جول قوزعالىسىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان جۇيەلى شارالار كەشەنىن جۇزەگە اسىرۋدا.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيادا جول ينفراقۇرىلىمىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە جاڭعىرتۋدىڭ نەگىزگى قۇرالدارى تۋرالى كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ باياندادى.
قازاقستاندا 5 جىل ىشىندە 11 مىڭ شاقىرىم جول جاڭعىرتىلدى، بۇل ەلىمىزدەگى جول جەلىلەرىنىڭ جالپى ۇزىندىعىنىڭ 45 پايىزى. ۋچاسكەلەردى I جانە II تەحنيكالىق ساناتتارعا اۋىستىرۋ قاراما-قارسى باعىتتاردى ءبولۋ جانە ءجۇرۋ بولىگىن كەڭەيتۋ ەسەبىنەن قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرعا مۇمكىندىك بەردى. جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ترانزيتتىك كولىكتەر ەلدى مەكەندەرگە سوقپاۋى ءۇشىن 65 اينالما جول جانە 38 جەرۇستى جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلى سالىندى. كەشەندى جوسپار اياسىندا جىل سايىن 8 مىڭنان استام جول بەلگىلەرى مەن تاڭبالارى جاڭارتىلىپ وتىرادى.
- جول-كولىك وقيعالارىنىڭ نەگىزگى سەبەبى - جىلدامدىقتىڭ ارتۋى بولىپ قالىپ وتىرعاندىعى ەسكەرىلىپ، جىلدامدىق رەجيمىن باقىلاۋ قۇرالدارىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلۋدا. بۇگىنگى تاڭدا ورتاشا جىلدامدىقتى قاداعالاۋ جۇيەسى جالپى ۇزىندىعى 2 مىڭ شاقىرىم بولاتىن ەڭ قارقىندى 8 اقىلى ۋچاسكەدە ەنگىزىلدى، بۇل شارا ج ك و سانىن 15 پايىزعا تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەردى. وسى وڭ اسەردى ەسكەرە وتىرىپ، بيىلعى مامىر ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن ۇزىندىعى 2,9 مىڭ شاقىرىم بولاتىن تاعى 18 ۋچاسكەدە جۇيەنى كەڭەيتۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.
ايتا كەتەلىك ۇكىمەت جولداعى قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتۋدى تاپسىرعان ەدى.