ورتاشا جىلدامدىق باقىلاۋى تاعى ءۇش اقىلى تراسسادا ەنگىزىلەدى - كولىك مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اقىلى اۆتوجولدارداعى ورتاشا جىلدامدىقتى باقىلاۋ جۇيەسى كەڭەيتىلىپ، تاعى ءۇش باعىتتا ىسكە قوسىلادى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتەگى بريفينگتە كولىك مينيسترلىگى اۆتوموبيل جولدارى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باياحمەت ماقسات ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جولداعى جىلدامدىقتى ولشەۋ تەحنولوگياسى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلىپ جاتىر.
- ورتاشا جىلدامدىق اقىلى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە ەنگىزىلەدى، قازىرگى تاڭدا ولاردىڭ جالپى ۇزىندىعى 4,9 مىڭ شاقىرىمدى قۇرايدى. نەگىزگى باعىتتار - قاراعاندى - الماتى، وسكەمەن - تالدىقورعان جانە قورعاس - الماتى باعىتتارى. وسى ۋچاسكەلەردە جۇيەنى ەنگىزۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى ول.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، ورتاشا جىلدامدىقتى باقىلاۋ ەنگىزىلگەن ۋچاسكەلەردە جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانى 15 پايىزعا ازايعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بيىل قازاقستاندا 6 جاڭا اقىلى جول ۋچاسكەسى ەنگىزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازدىق.