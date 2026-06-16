KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ورتاشا جىلدامدىق باقىلاۋى تاعى ءۇش اقىلى تراسسادا ەنگىزىلەدى - كولىك مينيسترلىگى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اقىلى اۆتوجولدارداعى ورتاشا جىلدامدىقتى باقىلاۋ جۇيەسى كەڭەيتىلىپ، تاعى ءۇش باعىتتا ىسكە قوسىلادى.

    Ақылы жолдарда жылдамдықты асыру автоматты түрте тіркеледі
    Фото: Kazinform

    بۇل تۋرالى ۇكىمەتتەگى بريفينگتە كولىك مينيسترلىگى اۆتوموبيل جولدارى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باياحمەت ماقسات ءمالىم ەتتى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، جولداعى جىلدامدىقتى ولشەۋ تەحنولوگياسى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلىپ جاتىر.

    - ورتاشا جىلدامدىق اقىلى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە ەنگىزىلەدى، قازىرگى تاڭدا ولاردىڭ جالپى ۇزىندىعى 4,9 مىڭ شاقىرىمدى قۇرايدى. نەگىزگى باعىتتار - قاراعاندى - الماتى، وسكەمەن - تالدىقورعان جانە قورعاس - الماتى باعىتتارى. وسى ۋچاسكەلەردە جۇيەنى ەنگىزۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى ول.

    مينيسترلىك مالىمەتىنشە، ورتاشا جىلدامدىقتى باقىلاۋ ەنگىزىلگەن ۋچاسكەلەردە جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانى 15 پايىزعا ازايعان.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بيىل قازاقستاندا 6 جاڭا اقىلى جول ۋچاسكەسى ەنگىزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازدىق.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور