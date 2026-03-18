ورمۋز بۇعازى ارقىلى ءۇش كۇندە 15 كەمە ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە قاتىناسىنا قويىلعان شەكتەۋلەر ساقتالىپ وتىر. دەگەنمەن سوڭعى ءۇش كۇندە بۇل بۇعازدان 15 كەمە وتكەن. بۇل تۋرالى Anadolu اگەنتتىگى حابارلادى.
MarineTraffic كومپانياسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، وتكەن ءۇش كۇن ىشىندە بۇعاز ارقىلى 15 كەمە وتكەن. ونىڭ ىشىندە 8- ءى- قۇرعاق جۇك كەمەسى، 5- ءى - تانكەر جانە 2-ەۋى سۇيىتىلعان مۇناي گازىن (LPG) تاسىمالدايتىن كەمە.
كەمەلەردىڭ %87- ى بۇعازدان شىعۋ باعىتىمەن قوزعالعان. سونىمەن قاتار كوپتەگەن كەمە «ەرەكشە باعىتتاردى» پايدالانىپ، يراننىڭ سۋداعى اۋماعى ارقىلى وتكەن.
سوڭعى ءۇش كۇندە بۇعاز ارقىلى وتكەن كەمەلەردىڭ تەك %13- ى عانا پارسى شىعاناعى باعىتىنا كىرگەن. بۇل تەڭىز تاسىمالىنداعى تەڭگەرىمسىزدىكتىڭ ساقتالىپ وتىرعانىن كورسەتەدى.
گارديان باسىلىمىنىڭ مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، قازىر بۇل ايماقتا 1 مىڭنان استام كەمە بوگەلىپ تۇر.
انادولۋ اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، 28 -اقپاندا باستالعان ا ق ش پەن يزرايل- ءدىڭ يرانعا جاساعان اسكەري سوققىلارى جانە يراننىڭ جاۋاپ ارەكەتتەرى جالعاسىپ جاتقان شاقتا، يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسى ورمۋز بۇعازى اتالعان ەلدەرمەن بايلانىستى كەمەلەر ءۇشىن ءىس جۇزىندە جابىق ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن يرانعا قاتىسى جوق العاشقى تانكەردىڭ ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتكەنىن جازدىق. وندا پاكىستان تۋى بار تانكەر AIS جۇيەسى قوسىلعان بۇعازدان ءوتتى. 28-اقپاننان باستاپ ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن كەمەلەردىڭ كوپشىلىگى يران تۋى بار كەمەلەر بولاتىن.
MarineTraffic ناقتى ۋاقىت رەجيمىندەگى باقىلاۋ پلاتفورماسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىستىڭ ءۇشىنشى اپتاسىندا ابۋ- دابيدەن Das شيكى مۇنايىن تاسىمالدايتىن ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتكەن العاشقى يراندىق ەمەس كەمە بولدى.
- ۇزىندىعى 237 مەتر بولاتىن مۇناي سيستەرناسى 15- ناۋرىزدا تۇركيا ۋاقىتى بويىنشا ساعات 14:33-تە يراننىڭ ەرەكشە ەكونوميكالىق ايماعىنا كىرىپ، ورمۋز بۇعازى ارقىلى ساعات 17:43 شاماسىندا ءوتتى. AIS جۇيەسى قوسىلعان بۇعازدان وتكەن پاكىستان تۋى بار تانكەر قازىرگى ۋاقىتتا ومان شىعاناعىندا ءجۇرىپ جاتىر.
MarineTraffic مالىمەتى بويىنشا، بۇل كەيبىر جۇكتەرگە قاۋىپسىز وتۋگە رۇقسات بەرىلگەنىن كورسەتەدى.
الەمدىك مۇناي تۇتىنۋ كولەمىنىڭ %20- ى (كۇنىنە شامامەن 20 ميلليون باررەل) وتەتىن ورمۋز بۇعازى مۇناي جەتكىزۋ تۇرعىسىنان ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە ەكەندىگى اتالىپ ءوتتى. ءبىراق بۇل بۇعازداعى قوزعالىس ءىس جۇزىندە توقتاپ قالعان بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، يراك ورمۋز بۇعازى جابىلعاننان كەيىن ەڭ ءىرى مۇناي كەن ورىندارىنىڭ جۇمىسىن توقتاتتى.