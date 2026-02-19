ورازا ۋاقىتى: ەل وڭىرلەرى اراسىنداعى ۋاقىت ايىرماشىلىعى قانداي
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا قاسيەتتى رامازان ايى باستالدى. ەل اۋماعىنىڭ كەڭدىگىنە بايلانىستى ورازا باستالۋ جانە اياقتالۋ ۋاقىتى وڭىرلەردە ءارتۇرلى.
قازاقستاندا قاسيەتتى رامازان ايى باستالدى. ەل اۋماعىنىڭ كەڭدىگىنە بايلانىستى ورازا باستالۋ جانە اياقتالۋ ۋاقىتى وڭىرلەردە ءارتۇرلى. ماسەلەن، شىعىس ايماقتاردا تۇرعىندار تاڭعى سارەسىن ءىشىپ، ورازاعا نيەت ەتسە، باتىس وڭىردە ءالى تۇنگى ۋاقىت ساقتالادى. سول سياقتى اۋىزاشار ۋاقىتىندا دا ايتارلىقتاي ايىرماشىلىق بار.
Kazinform ءتىلشىسى ەلىمىزدىڭ قاي وڭىردە سارەسى ەرتە باستالاتىنىن، اۋىزاشار قايدا كەشىرەك بولاتىنىن جانە ورازا ۇستاۋ ۇزاقتىعى قانشا ساعاتقا سوزىلاتىنىن انىقتادى.
ورازا ۇستاۋ ۋاقىتى: ەڭ ۇزاق جانە ەڭ قىسقا كۇن
2026 -جىلعى 20 -اقپانداعى مالىمەت بويىنشا، ەلىمىزدە ورازانىڭ ورتاشا ۇزاقتىعى شامامەن 12 ساعات. دەگەنمەن ءار وڭىردە بۇل كورسەتكىش ءارتۇرلى.
ەڭ ۇزاق ورازا ۇستاۋ ۋاقىتى - اقتاۋ قالاسىندا، 12 ساعات 7 مينۋت. الماتى مەن شىمكەنت تۇرعىندارى دا وسى ۋاقىت ارالىعىندا ورازا ۇستايدى (12 ساعات 7- 9 مينۋت).
ەڭ قىسقا ورازا - پەتروپاۆل (11 ساعات 50 مينۋت) جانە قوستانايدا (11 ساعات 53 مينۋت).
تۇركىستان مەن تارازدا اۋىزاشار ۋاقىتى ەرتەرەك بەلگىلەنگەندىكتەن، ورازا ۇستاۋ ۇزاقتىعى 10- 11 ساعات شاماسىندا كورسەتىلەدى.
سارەسى قايدا ەرتە باستالادى؟
كۇن شىعىستان شىعاتىندىقتان، سارەسىن شىعىس وڭىرلەر باستايدى. سارەسى - وسكەمەندە تاڭعى 05:02- دە، سەمەيدە (05:12) جانە تالدىقورعاندا (05:19) باستالادى.
باتىس ايماقتاردا سارەسى ەكى ساعاتقا كەش باستالادى. مىسالى، ورال مەن اتىراۋدا تۇرعىندار سارەسىن شامامەن 07:05- 07:23 ارالىعىندا اياقتايدى. بۇل قازاقستانداعى ۋاقىت ايىرماشىلىعىنىڭ ايقىن كورىنىسى.
اۋىزاشار ۋاقىتى قالاي وزگەرەدى؟
اۋىزاشار ۋاقىتى دا وڭىرگە بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى.
وسكەمەندىكتەر 17:01- دە اۋىز اشسا، اقتاۋ تۇرعاندارى تەك 19:15- تە اۋىز اشادى.
شىعىس پەن باتىس اراسىنداعى ايىرماشىلىق 2 ساعات 14 مينۋت بولىپ تۇر. شىعىستا كەشكى استى ءىشىپ جاتقاندا، باتىستا ءالى اۋىزاشار ۋاقىتىن ءبىراز كۇتۋ قاجەت بولادى.
الەمدە ورازا ۇزاقتىعى قالاي وزگەرەدى؟
ورازا ۇستاۋ ۇزاقتىعى ەلدىڭ گەوگرافيالىق ورنىنا بايلانىستى وزگەرەدى. قازاقستاندا ول ورتا ەسەپپەن 12 ساعات بولسا، الەمدە 10- 17 ساعات ارالىعىندا بولادى.
سولتۇستىك ەلدەردە (گرەنلانديا، يسلانديا، نورۆەگيا، شۆەتسيا) كۇن ۇزاق شىعىپ، كەش باتاتىندىقتان مۇسىلماندار 15- 16 ساعات ورازا ۇستايدى.
وڭتۇستىك جارتى شاردا (چيلي، ارگەنتينا، و ا ر، جاڭا زەلانديا) كۇن قىسقا بولعاندىقتان ورازا 11,5- 12 ساعاتقا سوزىلادى.
يسلام ەلدەرىندە ۋاقىت اناعۇرلىم تۇراقتى. مەككە مەن ءمادينادا (ساۋد ارابياسى) ورازا شامامەن 13 ساعاتقا سوزىلادى.
تۇركيادا (ىستانبۇل) - 12,5- 13 ساعات. ال ەكۆاتور ماڭىنداعى يندونەزيا مەن مالايزيادا كۇن مەن ءتۇن ۇزاقتىعى جىل بويى بىردەي بولعاندىقتان، ورازا تۇراقتى تۇردە 13 ساعات 10- 15 مينۋتقا سوزىلادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءبىز ورازادا قالاي دۇرىس تاماقتانۋ كەرەكتىگى تۋرالى جازعان ەدىك.
اۆتور
ۆەنەرا جولامان قىزى