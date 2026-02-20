ورازا 2026: اۋىزاشاردا تاماقتان ۋلانباۋ ءۇشىن نە ىستەۋ كەرەك؟
استانا. KAZINFORM - اۋىزاشاردا تاماقتان ۋلانباۋ ءۇشىن نە ىستەۋ كەرەك؟ سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتى ازاماتتارعا كەڭەس بەردى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، اۋىزاشار وتكىزۋ كەزىندە قاۋىپسىزدىكتى ساقتاۋ وتە ماڭىزدى.
جەكە گيگيەنانى ساقتاۋ: تاماق دايىنداماس بۇرىن جانە تاماق ىشكەندە قولدى سابىنمەن مۇقيات جۋىڭىز؛ تازا ىدىس-اياق پەن اس قۇرالدارىن پايدالانىڭىز؛ ج ر ۆ ي، ءىش قاتۋ دياگنوزدارى بار ادامدار تاماق دايىنداماعانى ءجون.
ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى: ونىمدەردى تەك رەسمي ساۋدا نۇكتەلەرىنەن ساتىپ الىڭىز؛ تۇتىنۋ مەرزىمىن، قالاي ساقتالعانىن تەكسەرىڭىز؛ ونىمدەردى توڭازىتقىشتا 2+6+ گرادۋس تەمپەراتۋرادا ساقتاڭىز؛ شيكى جانە دايىن ونىمدەردى بولەك ساقتاڭىز.
اس دايىنداۋ ەرەجەلەرىن ساقتاۋ: ەت، قۇس ەتى، بالىق، جۇمىرتقانى جەتكىلىكتى تەرميالىق وڭدەۋدەن وتكىزىڭىز؛ دايىن تاعامداردى بولمە تەمپەراتۋراسىندا 2 ساعاتتان ارتىق قالدىرماڭىز؛ ۇلكەن كولەمدە تاعام دايىنداعاندا مۇقيات بولىڭىز.
ساپالى سۋدى پايدالانۋ: قايناتىلعان نەمەسە بوتەلكەدەگى سۋدى ءىشىڭىز.
كوپشىلىككە اۋىزاشار ۇيىمداستىرۋ (ۇيدە نەمەسە قوعامدىق جەردە): توڭازىتقىش جەتكىلىكتى بولۋىن قامتاماسىز ەتىڭىز؛ قوعامدىق تاماقتانۋ نىساندارىندا اۋىزاشار وتكىزسەڭىز، تەك تەكسەرىلگەن جەرلەردە جاساڭىز.
«ۋلانۋ بەلگىلەرى بايقالسا (قۇسۋ، ديارەيا، ءىش اۋرۋى، تەمپەراتۋرا كوتەرىلۋى)، دەرەۋ مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنىڭىز»، - دەپ ەسكەرتتى ماماندار.
ورازا تۋرالى
ورازا - مۇسىلماندار ءۇشىن ماڭىزدى قۇلشىلىقتىڭ ءبىرى. ول - تەك اس-سۋدان تىيىلۋ ەمەس، رۋحاني كەمەلدەنىپ، سابىر ساقتاپ، ءوزىن-ءوزى تاربيەلەيتىن ەرەكشە عيبادات.
بۇرىن ورازا ۇستاپ كورمەسەڭىز، بىردەن كىرىسۋ قيىن بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان ءوزىڭىزدى بىرتىندەپ دايىنداۋ قاجەت.
تاماق تانۋ رەجيمىن رەتتەڭىز، تاڭعى جانە كەشكى استى ۋاقتىلى ءىشىپ ۇيرەنىڭىز. ورازا باستالعانعا دەيىن بىرنەشە كۇن ءبىر ۋاقىتتا تاماقتانىپ، اۋىز بەكىتۋگە داعدىلانىڭىز.
ورازادا دۇرىس تاماقتانۋ ماڭىزدى. سارەسىدە كۇردەلى كومىرسۋ (بوتقا، قارا نان، كوكونىستەر)، اقۋىزعا (جۇمىرتقا، ەت، سۇزبە) باي تاماقتاردى جەپ، سۋ ىشكەن ءجون. ال اۋىزاشاردا اسقازانعا سالماق تۇسىرمەۋ ءۇشىن جەڭىل تاماقتاردان باستاۋ كەرەك (ءسۇت ونىمدەرى، قۇرما، سورپا). دۇرىس تاماقتانۋ ءسىزدىڭ قۋاتىڭىزدى ساقتاۋعا جانە كۇنى بويى ءوزىڭىزدى سەرگەك سەزىنۋگە كومەكتەسەدى.
باستاپقىدا قيىندىق سەزىنسەڭىز، ءوزىڭىزدى قيناماڭىز، باستىسى - نيەت پەن تالپىنىس.
ورازا تەك اشتىقپەن شەكتەلمەيتىنىن ءتۇسىنۋ ماڭىزدى. بۇل - رۋحاني تازارۋ، ءوز-ءوزىڭدى باقىلاۋ جانە ىشكى جان دۇنيەڭدى دامىتۋ كەزەڭى. كوپتەگەن ادام ورازا ارقىلى جاڭا ادەت قالىپتاستىرىپ، ءوزىن جاڭا قىرىنان تانيدى.
اينالاڭىزدا ورازا ۇستايتىن ادامدار بولسا، بىرگە ۇستاۋ جەڭىل بولادى.
ءار كۇنىڭىزدى جەتىستىك رەتىندە قابىلداپ، ءوزىڭىزدى ماقتاپ وتىرىڭىز. ورازا ۇستاۋ - ەرىك-جىگەردى قاجەت ەتەتىن عيبادات، سوندىقتان كىشكەنتاي جەڭىسىڭىز ءۇشىن ءوزىڭىزدى ماراپاتتاڭىز.
سارەسىنە ارنالعان دۇعا
«اللانىڭ رازىلىعى ءۇشىن رامازان ايىنىڭ ورازاسىن تاڭ اتقاننان كۇن باتقانعا دەيىن ۇستاۋعا نيەت ەتتىم».
اۋىزاشار دۇعاسى
«سەنىڭ رازىلىعىڭ ءۇشىن ورازا ۇستادىم، ساعان يمان كەلتىردىم، ساعان تاۋەكەل ەتتىم. بەرگەن ريزىق-نەسىبەڭمەن اۋىز اشتىم. ۋا، كەشىرىمدى اللا! مەنىڭ الدىڭعى جانە سوڭعى كۇنامدى كەشىرە كور!»
قادىر ءتۇنى، ورازا ايت مەرەكەسى قاشان؟
ق م د ب مالىمەتىنشە، 17-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇن - قاسيەتتى قادىر ءتۇنى، ال 20-ناۋرىز - ورازا ايت مەرەكەسى.