ورال مەن بەيجىڭ: اقجايىق دەلەگاتسياسى تاريحي كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزدى
ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى ىسكەرلىك بايلانىس جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلدى. اقجايىق وڭىرىنەن بارعان دەلەگاتسيا ءۇش كۇندىك ءىس ساپار بارىسىندا جالپى قۇنى 134 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن 14 ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبانى قامتيتىن مەموراندۋمدارعا قول قويدى.
بۇل كەلىسىمدەر - ەكىجاقتى سەرىكتەستىكتىڭ ناقتى ناتيجەسى عانا ەمەس، ەل پرەزيدەنتىنىڭ جولداۋىندا جۇكتەلگەن تاپسىرمالاردىڭ تىكەلەي ورىندالۋى.
ساپار بارىسىندا دەلەگاتسيا مۇشەلەرى قىتايدىڭ بەيجىڭ جانە نانكين قالالارىندا بولىپ، الەمدىك دەڭگەيدەگى الپاۋىت كومپانيالارمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى. قول قويىلعان مەموراندۋمدار اياسىندا ءوندىرىس، ساۋدا، جاسىل ەنەرگەتيكا، مەديتسينا، ءبىلىم جانە لوگيستيكا سالالارىندا بىرلەسكەن جوبالار جۇزەگە اسادى. اتاپ ايتقاندا، العاشقى ەكى زاۋىتتىڭ قوندىرعىلارى قازاقستانعا جونەلتىلىپ، قۇرىلىس جۇمىستارى الداعى كۇندەرى باستالادى.
ينۆەستيتسيالىق سەرپىلىس: ناقتى جوبالار باستالادى
ب ق و اكىمى ناريمان تورەعالييەۆتىڭ ايتۋىنشا، 14 جوبا تۇگەلدەي وبلىستىڭ يندۋستريالىق ايماعىندا جۇزەگە اسادى. بۇل وڭدەۋ ونەركاسىبىن دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەدى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، اسىرەسە وڭدەۋ ونەركاسىبىنە ينۆەستيتسيا تارتۋعا باسا نازار اۋدارىپ كەلەمىز. قىتايلىق ارىپتەستەرمەن وسى جوبالاردىڭ ىسكە اسۋىن جەدەلدەتۋ باعىتىندا ناقتى ماسەلەلەردى تالقىلادىق، - دەدى ءوڭىر باسشىسى.
سونداي-اق، ساپار بارىسىندا ورال قالاسىندا جاڭا جىلۋ ەلەكتر ستانتسياسىن سالۋ ماسەلەسى بويىنشا كەلىسىم جاسالدى. جوبانى قىتاي تاراپى تولىقتاي ءوز قاراجاتىنا جۇزەگە اسىرۋعا نيەتتى. قازىرگى ۋاقىتتا زەردەلەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلمەك.
ءبىلىم مەن كادر- باسىمدىقتا
ينۆەستيتسيالىق جوبالارمەن قاتار، جۇمىس كۇشى مەن كادر دايارلاۋ ماسەلەسى دە باستى نازاردا. قىتايلىق ينۆەستورلار ءوندىرىس ورىندارى ءۇشىن زاماناۋي تەحنولوگيانى مەڭگەرگەن جەرگىلىكتى مامانداردىڭ قاجەت ەكەنىن العا تارتتى. وسىعان وراي تاراپتار بىرلەسكەن قازاق-قىتاي ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋعا ۋاعدالاستى.
- بۇگىندە جاڭا تەحنولوگيالارمەن جابدىقتالعان وندىرىستەر ءۇشىن بىلىكتى كادر قاجەت. وسى ماقساتتا جەرگىلىكتى جاستاردى وقىتىپ، قاجەتتى قاراجاتتى قىتايلىق كومپانيالار ءوز موينىنا الۋعا دايىن، - دەدى ناريمان تورەعالييەۆ.
جاڭا لوگيستيكالىق حاب جانە ساۋدا وكىلدىگى
كەلىسسوزدەر كەزىندە وبلىس اۋماعىندا قۇنى 17 ميلليارد تەڭگەگە باعالاناتىن لوگيستيكالىق حاب سالۋ ۇسىنىسى قارالدى. جوبا ترانزيتتىك جۇك تاسىمالىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە كولىك-لوگيستيكا ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا باعىتتالعان.
سونىمەن قاتار، بەيجىڭ قالاسىندا باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ «اقجايىق» الەۋمەتتىك-كاسىپكەرلىك كورپوراتسياسىنىڭ ەكىنشى ينۆەستيتسيالىق جانە ساۋدا وكىلدىگى اشىلدى. بۇل وكىلدىك ايماق پەن قىتاي اراسىنداعى بيزنەس-بايلانىستاردى نىعايتىپ، تىكەلەي سەرىكتەستىككە جول اشادى.
ءىرى سەرىكتەستەر قاتارىندا- Beijing Jinyi Yuanfang حولدينگى
بەيجىڭدەگى كەلىسسوزدەر بارىسىندا قۇرامىندا 22 حولدينگتىك جانە 7 ەنشىلەس كومپانياسى بار، جىلدىق تابىسى 4,5 ميلليارد يۋاننان اساتىن Beijing Jinyi Yuanfang حولدينگىمەن دە ستراتەگيالىق ارىپتەستىك ورناتىلدى. حولدينگ وبلىسقا ءبىرقاتار سالا بويىنشا - وندىرىستەن باستاپ، مەديتسينا مەن بىلىمگە دەيىن - ينۆەستيتسيا قۇيۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ قىتايمەن ورناتقان جاڭا كەلىسىمدەرى ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا ايتارلىقتاي ۇلەس قوسپاق. بۇل - تەك قۇجات جۇزىندەگى جوسپارلار ەمەس، ناقتى ينۆەستيتسيا تارتۋعا، جۇمىس ورىندارىن اشۋعا، زاماناۋي ءوندىرىس ورىندارىن ىسكە قوسۋعا باعىتتالعان ۇلكەن قادام. ەندى جوبالاردىڭ ءتيىمدى ءارى ۋاقتىلى ورىندالۋى - باستى مىندەت.