زەرتحانادان شىققان المازدار افريكاداعى تابيعي كەن وندىرۋشىلەر نارىعىن ىعىستىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - زەرتحانادا وندىرىلەتىن المازداردىڭ تانىمال بولا ءتۇسۋى تابيعي اسىل تاستار باعاسىنىڭ كۇرت تومەندەۋىنە اكەلىپ، افريكاداعى الماز ءوندىرۋ سالاسىنا اۋىر سوققى بولدى. سونىڭ سالدارىنان سەررا-لەونەدەگى ەڭ ءىرى الماز كەنىشى جۇمىسىن توقتاتتى، دەپ حابارلايدى BBC.
سەررا-لەونەنىڭ كونو وكرۋگىندە الماز ىزدەۋمەن اينالىساتىن مىڭداعان ادام كۇن سايىن وزەن جاعالاۋلارى مەن كارەرلەردە قيىرشىق تاس پەن توپىراقتى ەلەكتەن وتكىزىپ، باعالى تاس تابۋعا ۇمىتتەنەدى. الايدا سوڭعى جىلدارى تابيعي المازدارعا سۇرانىستىڭ تومەندەۋى ولاردىڭ تابىسىن كۇرت ازايتقان.
كونو وكرۋگىندەگى شاعىن كەنىش بريگاديرى دەنيەلدىڭ ايتۋىنشا، كەيدە كەنشىلەر ءبىر جىل بويى جۇمىس ىستەپ، بىردە-ءبىر الماز تاپپايدى.
- كەيدە تۇتاس ءبىر جىل ەڭبەك ەتسەڭ دە ەشتەڭە تاپپايسىڭ. الماز تابۋ - قۇدايدىڭ قالاۋىمەن بولاتىن نارسە. ءبىز ۇمىتپەن ءومىر ءسۇرىپ كەلەمىز، - دەيدى ول.
وتكەن جىلى سەررا- لەونەدەگى ەڭ ءىرى Koidu Holdings الماز كەنىشى جۇمىسىن توقتاتتى. رەسمي تۇردە بۇعان ەڭبەك داۋى مەن قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى سەبەپ بولعانىمەن، سالا وكىلدەرى الەمدىك نارىقتاعى داعدارىس شەشۋشى فاكتور بولعانىن ايتادى.
سوڭعى ءتورت جىلدا تابيعي وڭدەلگەن المازداردىڭ بولشەك ساۋداداعى باعاسى شامامەن 40 پايىزعا ارزانداعان. بۇعان زەرتحانادا وندىرىلەتىن المازداردىڭ جاپپاي تارالۋى اسەر ەتكەن.
مۇنداي المازدار كريستالدانعان كومىرتەكتەن جاسالادى جانە حيميالىق ءارى فيزيكالىق قاسيەتتەرى جاعىنان تابيعي المازداردان ءىس جۇزىندە ايىرماشىلىعى جوق. نەگىزگى ءوندىرىس ءۇندىستان مەن قىتايدا شوعىرلانعان. باعاسى تابيعي بالامالاردان شامامەن 70 پايىزعا ارزان.
كونو وكرۋگىنىڭ گۋبەرناتورى وگاستين شەكو تابيعي المازدار قۇنىنىڭ تومەندەۋى ءوڭىر ەكونوميكاسىنا قاتتى اسەر ەتكەنىن ايتتى.
- باعانىڭ قۇلدىراۋى كەنشىلەردىڭ تابىسىن ازايتتى، ينۆەستيتسيا كولەمىن قىسقارتتى جانە جەرگىلىكتى ەكونوميكالىق بەلسەندىلىكتى السىرەتتى، - دەدى ول.
الماز ءوندىرۋ كونو ءوڭىرىنىڭ نەگىزگى تابىس كوزى بولىپ كەلەدى. بۇرىن ءدال وسى الماز كەن ورىندارى سەررا-لەونەدەگى ون جىلدان استام ۋاقىتقا سوزىلعان ازاماتتىق سوعىستىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى بولعان. ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، 11 جىلدىق قاقتىعىس كەزىندە 50 مىڭنان استام ادام قازا تاۋىپ، جۇزدەگەن مىڭ تۇرعىن بوسقىنعا اينالعان.
تابيعي المازداردىڭ بەدەلىن كوتەرۋ ماقساتىندا الەمدەگى ءىرى وندىرۋشىلەردىڭ ءبىرى - De Beers كومپانياسى سەررا-لەونەدە Gemfair باعدارلاماسىن ىسكە اسىرىپ وتىر. جوبا اياسىندا جەرگىلىكتى كەنشىلەرگە جابدىقتار، وقىتۋ باعدارلامالارى جانە تابىلعان تاستاردى ءادىل باعالاۋ مۇمكىندىگى ۇسىنىلادى.
سونىمەن قاتار كومپانيا تابيعي المازداردىڭ شىعۋ تەگىن تولىق قاداعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جۇيە ەنگىزۋدە.
- تۇتىنۋشىلار بارعان سايىن ساتىپ الاتىن ءونىمنىڭ قايدان شىققانىن بىلگىسى كەلەدى. بۇل ءۇردىس المازدارعا دا قاتىستى، - دەدى De Beers وكىلى دەۆيد دجونسون.
دەگەنمەن كوپتەگەن ساراپشى زەرتحانادا وسىرىلگەن المازداردىڭ نارىقتاعى ۇلەسى الداعى جىلدارى ودان ءارى وسەدى دەپ ەسەپتەيدى.
ءۇندىستانداعى زەرتحانالىق المازدار وندىرەتىن Forlink Ventures كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى روحيت مەحتانىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي تاستار ارزانىراق ءارى ەكولوگيالىق تۇرعىدان تيىمدىرەك سانالادى.
الايدا بۇل پىكىرمەن كەلىسپەيتىندەر دە بار. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، زەرتحانالىق المازداردى ءوندىرۋ ءۇشىن وتە كوپ ەلەكتر ەنەرگياسى قاجەت. ءبىر كارات الماز ءوندىرۋ بارىسىندا جوعارى تەمپەراتۋرالى قوندىرعىلار ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەيدى.
سوعان قاراماستان، تۇتىنۋشىلاردىڭ قىزىعۋشىلىعى ارتىپ كەلەدى. ساراپشىلاردىڭ دەرەگىنشە، 2025 -جىلى زەرتحانالىق المازداردىڭ الەمدىك نارىعىنىڭ كولەمى 29,5 ميلليارد دوللاردى قۇراعان. ال 2034 -جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىش 91,9 ميلليارد دوللارعا جەتۋى مۇمكىن.
ا ق ش- تا بۇگىندە زەرتحانادا وسىرىلگەن تاستارمەن بەزەندىرىلگەن نەكە جۇزىكتەرى بارلىق ساتىلىمنىڭ 61 پايىزىن قۇرايدى. بۇل كورسەتكىش 2022 -جىلمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسەدەن استام وسكەن.
ايتا كەتەيىك، تابيعي المازدارعا سۇرانىستىڭ تومەندەۋى افريكانىڭ ءبىرقاتار ەلىندەگى كەن وندىرۋشىلەردىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىنا اسەر ەتىپ، مىڭداعان ادامنىڭ تابىس كوزىنەن ايىرىلۋىنا سەبەپ بولىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، ەكى جىل بۇرىن ا ق ش- تا ەر ادام ساياباقتان 7 كاراتتى الماز تاۋىپ الدى.