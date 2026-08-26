وقۋلىقتاردان 700 دەن استام قاتە تابىلدى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - مەكتەپ وقۋلىقتارىن تەكسەرۋ بارىسىندا 700 دەن استام ورەسكەل قاتە انىقتالدى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇل ولقىلىقتار ورتا ءبىلىم ساپاسىنا نۇقسان كەلتىرەتىنىن ايتىپ، وقۋ ماتەريالدارىن قايتا قاراۋدى تاپسىردى.
- جاقىندا ۇكىمەت جۇرتشىلىققا ناتيجەلى جۇمىستىڭ قورىتىندىسىن جاريالادى. مەكتەپ وقۋلىقتارىنان 700 دەن استام ورەسكەل قاتە تابىلعان. مۇنىڭ ءبارى ورتا ءبىلىمنىڭ ساپاسىنا نۇقسان كەلتىرەدى دەسەك، ارتىق ايتقاندىق ەمەس، - دەدى ق. توقايەۆ ەلوردادا رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا.
پرەزيدەنت تەكسەرىلمەگەن تاريحي دەرەكتەر مەن وقيعالار سيپاتتالاتىن، بالالارعا جالعان «قاھارماندار» مەن ولاردىڭ «ەرلىگى» جونىندە اڭگىمەلەيتىن اڭىزدار ەنگەن وقۋ ماتەريالدارىن قايتا قاراۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
- جالعان، ويدان قۇراستىرىلعان مالىمەتتەر تاراتۋ ارقىلى بالالاردى وتانشىلدىققا تاربيەلەۋ جاقسىلىققا اپارمايدى. بۇل حالقىمىزدىڭ ار- ۇجدانىنا قايشى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت «ورلەۋ» ورتالىعىن سىنعا الىپ، پەداگوگتەردى اتتەستاتسيالاۋ تالاپتارىن جەڭىلدەتۋدى تاپسىرعان ەدى.
پرەزيدەنت مۇعالىمدەردى قاعازباستىلىقتان، اتتەستاتسيادان جانە پايداسىز تەكسەرىستەردەن بوساتۋدى تاپسىردى.