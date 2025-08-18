وقۋشىلاردى مەكتەپتەن مەكتەپكە اۋىستىرۋدى EGov پورتالى ارقىلى راسىمدەۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - اتا-انالار مەن زاڭدى وكىلدەر بالانى ءبىر مەكتەپتەن ەكىنشى مەكتەپكە اۋىستىرۋدى eGov.kz پورتالى ارقىلى جۇزەگە اسىرا الادى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
- وندا تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا نەمەسە ودان تىس كەز كەلگەن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىن تاڭداپ، ءوتىنىشتى ەلەكتروندى تۇردە بەرۋگە مۇمكىندىك بار. بۇل قىزمەت ەسەپتەن شىعارۋ جانە بەكىتۋ تالوندارىن، سونداي-اق جەكە ءىس قۇجاتتارىن تاپسىرۋدى تالاپ ەتپەيدى. ءوتىنىش بەرۋشى وقۋ ءتىلىن تاڭداپ، قاجەت بولسا، ءوتىنىشىن قايتارىپ الا الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قىزمەتتى الۋ ءۇشىن:
• eGov.kz پورتالىندا تىركەلۋ؛
• «ءبىلىم» → «ورتا ءبىلىم» بولىمىندە «بالالاردى مەكتەپتەن مەكتەپكە اۋىستىرۋ» قىزمەتىن تاڭداۋ؛
• ءوتىنىشتى تولتىرىپ، ەتسق كومەگىمەن قول قويۋ؛
• ناتيجەمەن جەكە كابينەتتە تانىسۋ كەرەك.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا 2025-2026 وقۋ جىلىنىڭ مەرزىمى مەن كانيكۋل كەستەسى بەكىتىلگەنىن جازعان ەدىك.