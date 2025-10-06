وقۋشىلارعا ناقتى ماماندىق تاڭداۋعا كومەكتەسەتىن سىنىپتار پايدا بولادى
استانا. KAZINFORM - جۇمىسشى ماماندىقتارىنا قىزىعۋشىلىقتى ارتتىرۋ ءۇشىن مەكتەپتەردە بەيىندىك سىنىپتار اشىلادى، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلىندا ورتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا 1000 بەيىندىك سىنىپ قۇرىلادى. اتالعان باستاما اياسىندا جالپى سانى 31000 نان استام وقۋشى كاسىبي داعدىمەن قامتىلماق.
مۇنداعى ماقسات - مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ ەڭبەك نارىعىندا سۇرانىسقا يە جۇمىسشى ماماندىقتارىنا ەرتە بەيىمدەلۋىن قامتاماسىز ەتۋ، ولاردىڭ كاسىبي باعدارىن جۇيەلى تۇردە قالىپتاستىرۋ جانە تەحنيكالىق-كاسىپتىك بىلىمگە قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ.
وسىعان وراي، قازاقستاندىق مەكتەپتەردە 2025-2026 وقۋ جىلىندا تەحنيكالىق جانە ينجەنەرلىك، اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ەكولوگيا، كولىك جانە لوگيستيكا، قىزمەت كورسەتۋ سالاسى، شىعارماشىلىق جانە مادەنيەت، مەديتسينا جانە الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ باعىتتارى بويىنشا بەيىندىك سىنىپتار اشىلۋدا.
- بەيىندىك سىنىپتار 9، 10، 11-سىنىپ وقۋشىلارىنا ارنالىپ، وڭىردەگى جۇمىسشى ماماندىقتار نەمەسە وزگە دە سالالار بويىنشا كادر تاپشىلىعىن ايقىندايتىن ءارى سول ماماندىقتارعا باعىتتايتىن بەيىندىك مازمۇندا جۇمىس ىستەيدى. بۇل پروتسەسكە وڭىردەگى جوعارى وقۋ ورىندارى، كوللەدجدەر جانە جۇمىس بەرۋشىلەر دە اتسالىسادى. ايتا كەتەيىك، بەيىندىك سىنىپتاردىڭ باعىتىن وقۋ جىلى ىشىندە ەكى رەت وزگەرتۋگە بولادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆەدومستۆو.
