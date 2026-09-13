وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەردى تەاتر مەن مۋزەيگە بارۋعا مىندەتتەۋ ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM — قىرعىزستاندا وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەردىڭ تەاتر قويىلىمدارى مەن مادەني شارالارعا مىندەتتى تۇردە بارۋىن كوزدەيتىن ابونەمەنت جۇيەسىن ەنگىزۋ ۇسىنىلدى، دەپ حابارلايدى قىرعىزستانداعى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ءتيىستى پرەزيدەنت جارلىعىنىڭ جوباسى قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلدى.
جوباعا سايكەس، ءار وقۋشى مەن ستۋدەنت ءبىر جىل ىشىندە:
تەاتر جانە ويىن-ساۋىق مەكەمەلەرىنىڭ ءىس- شارالارىنا (سپەكتاكلدەر، كونسەرتتىك باعدارلامالار) ەكى رەت؛
مۋزەيلەرگە ەكى رەت بارۋعا ءتيىس.
وسىلايشا، ءبىر ادام جىلىنا جالپى سانى تورت مادەني ءىس-شاراعا قاتىسادى. 1 ميلليون 821 مىڭ 633 وقۋشى مەن ستۋدەنتكە قاجەتتى شىعىن كولەمى 1,4 ميلليارد سومنان اسادى.
بۇل شىعىنداردى قارجىلاندىرۋ جىل سايىن رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتە قاراستىرىلىپ، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگى مەن عىلىم، جوعارى ءبىلىم جانە يننوۆاتسيالار مينيسترلىگى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
مينيسترلىكتەر كەلۋشىلەردىڭ ءتىزىمى نەگىزىندە ەسەپ جۇرگىزىپ، ءتيىستى قاراجاتتى تەاتر جانە ويىن-ساۋىق مەكەمەلەرىنىڭ شوتتارىنا نەمەسە سيفرلىق تەتىكتەر ارقىلى وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەردىڭ وزدەرىنە اۋدارۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
باستاما جاستاردى شىنايى ونەرگە، ونىڭ ىشىندە مۋزەي، دراما، قۋىرشاق تەاترى، مۋزىكا، وپەرا، بالەت جانە سيرك ونەرىنە باۋلۋدى كوزدەيدى. بۇعان جاستاردىڭ ينتەرنەت پەن ەلەكتروندى ويىندارعا تاۋەلدىلىگىنىڭ كۇشەيۋى سەبەپ بولىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قىرعىزستان استاناسىندا بوي كوتەرگەن «بىشكەك- ارەنا» ستاديونىنىڭ قۇرىلىسىنا 386 ميلليون دوللار جۇمسالعانىن جازعانبىز.