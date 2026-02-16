ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:12, 16 - اقپان 2026 | GMT +5

    وقۋشىلار رەسپۋبليكالىق عىلىمي جوبالار كونكۋرسىنا 1000 عا جۋىق جوبا ۇسىنادى

    استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ «دارىن» رەسپۋبليكالىق عىلىمي-پراكتيكالىق ورتالىعى 2026-جىلعى 17-27-اقپان ارالىعىندا جالپى ءبىلىم بەرەتىن پاندەر بويىنشا رەسپۋبليكالىق عىلىمي جوبالار كونكۋرسىنىڭ قورىتىندى كەزەڭىن وتكىزەدى.

    «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығы
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    كونكۋرس 19 سەكسيا بويىنشا ۇيىمداستىرىلىپ، قورىتىندى كەزەڭگە 993 وقۋشى 756 جوبا ۇسىنادى، ونىڭ ىشىندە كوماندالىق جوبالار سانى- 236. اۋىل مەكتەپتەرىنەن قاتىساتىن وقۋشىلار سانى -132.

    قوعامدىق-گۋمانيتارلىق باعىتتاعى پاندەر بويىنشا قورىتىندى كەزەڭ 17-20-اقپان ارالىعىندا قاراعاندى قالاسىندا وتەدى، مۇندا 370 وقۋشى 293 جوبامەن قاتىسادى. جاراتىلىس تانۋ-ماتەماتيكالىق باعىتتاعى پاندەر بويىنشا كەزەڭ استانا قالاسىندا 24-27-اقپان ارالىعىندا وتكىزىلىپ، 623 وقۋشى 463 جوبامەن قاتىسادى.

    رەسپۋبليكالىق بايقاۋعا ەلىمىزدىڭ بەدەلدى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ 60 قا جۋىق پروفەسسور عالىمدارى قازىلىق ەتەدى. بايقاۋ ەرەجەسىنە سايكەس، جالپى قاتىسۋشىلاردىڭ 45 پايىزى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ I، II، Ⅲ دارەجەلى ديپلومدارىمەن، سونداي-اق التىن، كۇمىس جانە قولا مەدالدارىمەن ماراپاتتالادى.

    ەڭ ۇزدىك جوبالار جاراتىلىستانۋ-ماتەماتيكالىق پاندەرى بويىنشا قازاقستان اتىنان Regeneron ISEF-2026 حالىقارالىق عىلىمي-تەحنيكالىق كورمەسىنە ۇسىنىلادى، ول 2026-جىلعى 9-15-مامىر ارالىعىندا ا ق ش- تىڭ اريزونا شتاتىنداعى فينيكس قالاسىندا وتەدى.

    ايتا كەتەلىك 2026-جىلى ەلىمىزدە 47 مىڭ وقۋشىعا ارنالعان 90 مەكتەپ سالىنادى.

    تەگ:
    ءبىلىم جانە عىلىم بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار