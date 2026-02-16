وقۋشىلار رەسپۋبليكالىق عىلىمي جوبالار كونكۋرسىنا 1000 عا جۋىق جوبا ۇسىنادى
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ «دارىن» رەسپۋبليكالىق عىلىمي-پراكتيكالىق ورتالىعى 2026-جىلعى 17-27-اقپان ارالىعىندا جالپى ءبىلىم بەرەتىن پاندەر بويىنشا رەسپۋبليكالىق عىلىمي جوبالار كونكۋرسىنىڭ قورىتىندى كەزەڭىن وتكىزەدى.
كونكۋرس 19 سەكسيا بويىنشا ۇيىمداستىرىلىپ، قورىتىندى كەزەڭگە 993 وقۋشى 756 جوبا ۇسىنادى، ونىڭ ىشىندە كوماندالىق جوبالار سانى- 236. اۋىل مەكتەپتەرىنەن قاتىساتىن وقۋشىلار سانى -132.
قوعامدىق-گۋمانيتارلىق باعىتتاعى پاندەر بويىنشا قورىتىندى كەزەڭ 17-20-اقپان ارالىعىندا قاراعاندى قالاسىندا وتەدى، مۇندا 370 وقۋشى 293 جوبامەن قاتىسادى. جاراتىلىس تانۋ-ماتەماتيكالىق باعىتتاعى پاندەر بويىنشا كەزەڭ استانا قالاسىندا 24-27-اقپان ارالىعىندا وتكىزىلىپ، 623 وقۋشى 463 جوبامەن قاتىسادى.
رەسپۋبليكالىق بايقاۋعا ەلىمىزدىڭ بەدەلدى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ 60 قا جۋىق پروفەسسور عالىمدارى قازىلىق ەتەدى. بايقاۋ ەرەجەسىنە سايكەس، جالپى قاتىسۋشىلاردىڭ 45 پايىزى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ I، II، Ⅲ دارەجەلى ديپلومدارىمەن، سونداي-اق التىن، كۇمىس جانە قولا مەدالدارىمەن ماراپاتتالادى.
ەڭ ۇزدىك جوبالار جاراتىلىستانۋ-ماتەماتيكالىق پاندەرى بويىنشا قازاقستان اتىنان Regeneron ISEF-2026 حالىقارالىق عىلىمي-تەحنيكالىق كورمەسىنە ۇسىنىلادى، ول 2026-جىلعى 9-15-مامىر ارالىعىندا ا ق ش- تىڭ اريزونا شتاتىنداعى فينيكس قالاسىندا وتەدى.
ايتا كەتەلىك 2026-جىلى ەلىمىزدە 47 مىڭ وقۋشىعا ارنالعان 90 مەكتەپ سالىنادى.