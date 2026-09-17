وقۋشىلار استانا مەن الماتى قالالارىنان اۋىل مەكتەبىنە اۋىسىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى اۋىل مەكتەپتەرىنىڭ الەۋەتى ارتۋدا. بولاشاعىنان ءۇمىت كۇتتىرەتىن ءبىلىمدى وقۋشىلار استانا مەن الماتى قالالارىنان سامار اۋدانىنداعى قۇلىنجون ورتا مەكتەبىنە اۋىسىپ جاتىر.
مەملەكەتتىك- جەكەمەنشىك ارىپتەستىك اياسىندا اۋىل مەكتەبى تولىقتاي جاڭعىرتىلىپ، زاماناۋي IT- سىنىپتار جانە عىلىمي زەرتحانالارمەن جابدىقتالدى. شالعاي اۋدانداردان كەلەتىن وقۋشىلارعا ارنالعان ينتەرنات، كىتاپحانا جانە سپورت كەشەنى اشىلدى. قۇلىنجون اۋىلىنداعى 1966 -جىلى سالىنعان وقۋ عيماراتتارى تولىق جاڭعىرتىلعان. مەملەكەتتىك- جەكەمەنشىك ارىپتەستىك اياسىندا ينفراقۇرىلىم جاڭاردى.
زاماناۋي ءبىلىم بەرۋ كەشەنىندە 176 وقۋشى وقيدى. جاڭا ينتەرناتتا 30-دان اسا ورىن بار. وقۋ باعدارلامالارى اكادەميالىق دايارلىققا باسىمدىق بەرە وتىرىپ ازىرلەنگەن. بۇل ءبىلىمدى ءارى جاس مۇعالىمدەر ءۇشىن دە زور مۇمكىندىك. الماسبەك شايبولات بۇعان دەيىن الماتىداعى جەكەمەنشىك مەكتەپتەردە فيزيكا پانىنەن ساباق بەرگەن. قازىر ول قۇلىنجونداعى جاڭا ءبىلىم ورداسىندا جۇمىس ىستەپ ءجۇر.
الماسبەك شايبولات، فيزيكا ءپانىنىڭ مۇعالىمى:
- مىنا جەردە وسىنداي كابينەت ارنايى جابدىقتالعان. 20 وقۋشى بىردەن وتىرىپ، ساباقتارىن وقي الادى. ينتەراكتيۆتى تاقتاسى بار، سول ارقىلى فيزيكانىڭ مودەلدەرىن، ۆيدەولارىن كورسەتە الامىز. سونداي-اق مۇندا زەرتحانا كابينەتى بار. ءاربىر ساباقتى تەك تەوريامەن عانا ەمەس، پراكتيكامەن بىرگە تۇسىندىرە الامىز.
مۇحاممەدجان تورەگەلدى ەلورداداعى ورتا مەكتەپتەن اۋىسىپ كەلگەن. جوعارى سىنىپ وقۋشىسى ازاماتتىق اۆياتسيا اكادەمياسىنا وقۋعا ءتۇسۋدى جوسپارلاپ وتىر. سوندىقتان زاماناۋي مەكتەپتە تەرەڭ ءبىلىم الىپ، الداعى ەمتيحانعا دايىندالىپ ءجۇر.
مۇحاممەدجان تورەگەلدى، قۇلىنجون مەكتەبىنىڭ وقۋشىسى:
- ارينە قالادان اۋىلعا كوشىپ، وقۋ وڭاي ەمەس. الايدا مەن وسى جاققا كەلگەلى كوپتەگەن مۇمكىندىكتەردى كوردىم. مۇندا اۋىل بالالارىنا دا، قالا بالالارىنا دا بارلىق جاعداي جاسالعان. مەن وسى جەردە مۇعالىمدەردىڭ جاقسى ساباق بەرەتىنىن ءتۇسىندىم. قالادا مۇنداي مۇمكىندىك جاسالمايدى. سەبەبى قالادا وسىنداي جاعداي جاساۋ ءۇشىن كوپ قاراجات قاجەت.
زاماناۋي مەكتەپتە نەگىزىنەن شالعاي ەلدى مەكەندەردەن كەلگەن وقۋشىلار ءبىلىم الادى. جالپى وڭىردە اۋىل مەكتەپتەرىن جاڭارتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. زايسان، كۇرشىم جانە مارقاكول اۋداندارىندا جاڭا ءبىلىم بەرۋ نىساندارى سالىنۋدا. بىلتىر وڭىردەگى مەكتەپتەردە فيزيكا مەن حيمياعا ارنالعان 40 زاماناۋي كابينەت پەن زەرتحانا جابدىقتالدى. بيىل تاعى كەمىندە 35 سىنىپ قايتا جاراقتاندىرىلادى.
سەرگەي كوۆالەنكو، وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسى جانىنداعى اقپاراتتاندىرۋ عىلىمي-ادىستەمەلىك ورتالىعىنىڭ باسشىسى:
- وبلىستاعى بارلىق 258 اۋىل مەكتەبىندە IT- سىنىپتار اشىلعان. وندا 3D مودەلدەۋ، باعدارلامالاۋ جانە روبوتوتەحنيكا باعىتتارى وقىتىلادى. وسى رەتتە اۋىل مەن قالا مەكتەپتەرى اراسىندا ايىرماشىلىق جوق ەكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن ەل بويىنشا 1300 مەكتەپ جاڭعىرتىلىپ جاتىر.
جالپى قازاقستانداعى ءبىلىم وردالارىنىڭ 65 پايىزى اۋىلدا ورنالاسقان، وندا 1,5 ميلليوننان استام وقۋشى ءبىلىم الادى. قالا مەن اۋىل مەكتەپتەرىنىڭ اراسىنداعى الشاقتىقتى ازايتۋ باستى ماقسات بولىپ وتىر.
24.kz