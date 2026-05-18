وقۋ-اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM -قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن سەرگەي كومپانيەتس وقۋ-اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
1986 -جىلى اقمولا وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. استانا قالاسىنىڭ مەملەكەتتىك پوليتەحنيكالىق كوللەدجىن، باسقارۋ ينستيتۋتىن، اكادەميالىق يننوۆاتسيالىق ۋنيۆەرسيتەتتى جانە دجوردج ۆاشينگتون ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.
2006-2009 -جىلدارى ق ر مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ «اقپارات جانە تەستىلەۋ ورتالىعى» م م-دە جۇيە تەحنيگى، ديرەكتوردىڭ ورىنباسارى، ديرەكتورى بولىپ جۇمىس ىستەدى.
2009 -جىلدان 2011 -جىلعا دەيىن «مەملەكەتتىك قىزمەت پەرسونالىن باسقارۋ ۇلتتىق ورتالىعى» ا ق-دا دەپارتامەنت ديرەكتورى جانە ق ر پرەمەر-ءمينيسترى كەڭسەسىنىڭ «الماس» ر م ق ك ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتتەرىن اتقاردى.
2015-جىلدان 2020-جىلعا دەيىن كوممەرتسيالىق قۇرىلىمداردا، شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ اپپاراتىندا باسشىلىق لاۋازىمداردا جۇمىس ىستەدى، سونداي-اق «Shymkent» ا ك ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.
2020-جىلدان 2024-جىلعا دەيىن تۇركىستان قالاسى اكىمىنىڭ كەڭەسشىسى، «Turkistan» ا ە ا ب ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، «AMANAT» پارتياسى ورتالىق اپپاراتىنىڭ اقپاراتتىق تەحنولوگيالار ورتالىعىنىڭ باسشىسى، «قازاقستان گاج ورتالىعى» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتتەرىن اتقاردى.
2024-جىلعى اقپاننان باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنىڭ «ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋ باسقارماسى» م م باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارادى.
ايتا كەتەلىك باقىتجان جايلاۋبايەۆ ۇلىتاۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالعان ەدى.