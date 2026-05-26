وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى تەكسەرۋگە قاتىستى پىكىر ايتتى
استانا. KAZINFORM - ق ر وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا جەكەمەنشىك مەكتەپتەرگە قاتىستى جۇرگىزىلگەن اۋديت جونىندە پىكىر ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسى باعىتتاعى تەكسەرۋدى قارجى مينيسترلىگى جۇزەگە اسىردى.
- بۇل تەكسەرۋدى قارجى مينيسترلىگى جۇرگىزدى، ويتكەنى قارجى ورتالىعى وسى ۆەدومستۆوعا بەرىلدى. ولار ءبىراز قىزمەتتى سيفرلاندىرىپ، تەكسەرۋدى باستادى، - دەدى مينيستر ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگىدە.
بۇل رەتتە ج. سۇلەيمەنوۆا وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى جەكەمەنشىك مەكتەپتەردىڭ قىزمەتىن ليسەنزيا بەرۋ جانە ليسەنزيا بەرىلگەننەن كەيىن دە باقىلايتىنىن اتاپ ءوتتى. ليسەنزيادان كەيىنگى باقىلاۋ باس پروكۋراتۋرامەن بىرلەسە جۇزەگە اسىرىلادى.
- ليسەنزيالاۋ - ول مەملەكەتتىك قىزمەت. بۇل تۇرعىدا ءبىرقاتار تالاپ بار. مەكتەپتەر ليسەنزيا العان كەزدە وسى تالاپتارعا ساي بولۋى كەرەك. قازىرگى كەزەڭدە 2022 -جىلدان باستاپ ليسەنزيا العان بارلىق مەكتەپكە ليسەنزيا العاننان كەيىنگى باقىلاۋ ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
سونداي-اق جەكەمەنشىك مەكتەپكە مەملەكەتتىك تاپسىرىس بەرگەندە، وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ءبىلىم ساپاسىنا، مۇعالىمدەردىڭ بىلىكتىلىگىنە جانە بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى ءۇش تالاپ قويادى.
- مينيسترلىكتىڭ ناقتى ۇستانىمى بار. ەگەر جەكەمەنشىك مەكتەپ جاقسى، ساپالى ءبىلىم بەرىپ، عيماراتى وقۋشىلاردى قابىلداۋعا لايىق بولسا، مۇعالىمدەر زاڭناماداعى بارلىق تالاپتارعا ساي بولسا، مۇنداي جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى قولدايمىز، ولار مەملەكەتتىك تاپسىرىس الادى. ال مۇنداي زاڭنامالىق تالاپتارعا ساي كەلمەيتىن جەكەمەنشىك مەكتەپتەر مەملەكەتتىك تاپسىرىستان قاعىلادى، - دەدى مينيستر.
ەسكە سالساق، بيىل قاڭتار ايىندا ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ جەكەمەنشىك ءبىلىم بەرۋ جانە مەديتسينالىق مەكەمەلەردى قارجىلاندىرۋ تەتىكتەرىن قايتا قاراۋدى تاپسىردى.
بۇل رەتتە جۇرگىزىلگەن اۋديت بارىسىندا وقۋشىلار مەن مۇعالىمدەردى جالعان تىركەۋ جانە قوسارلانعان ەسەپكە الۋ، رۇقسات ەتىلگەن جوبالىق قۋاتتان ارتىق جۇكتەۋ جانە تاعى باسقا جاعدايلار انىقتالدى.
رۋسلان عابباسوۆ