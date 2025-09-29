ق ز
    وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    мәжілісмен
    فوتو: ءماجىلىس

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن جۇلدىز دوسبەرگەن قىزى سۇلەيمەنوۆا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    جۇلدىز سۇلەيمەنوۆانىڭ ەڭبەك جولى

    الماتى ەكونوميكا جانە ستاتيستيكا اكادەمياسىنىڭ اقتوبە ينستيتۋتى وقىتۋشىسى، جاستارمەن ءىس جونىندەگى كوميتەتىنىڭ ءتورايىمى، اقتوبە ق. (2004 - 2006)
    «نۇر وتان» ح د پ اقتوبە وبلىستىق فيليالىنىڭ كونسۋلتانتى، «جاس وتان» جاستار قاناتى رەسپۋبليكالىق كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى (2006)
    ى. التىنسارين اتىنداعى № 159-كوپسالالى گيمنازيانىڭ تاريح جانە قۇقىق ءپانى مۇعالىمى، الماتى ق. (2007 - 2008)
    ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ تاربيە جۇمىسى جانە تىلدەردى دامىتۋ دەپارتامەنتىنىڭ جەتەكشى مامانى، پرورەكتوردىڭ ورىنباسارى، جاستار اكىمشىلىگىنىڭ ءتوراعاسى، الماتى ق. (2008 - 2011)
    حالىقارالىق بيزنەس اكادەمياسىنىڭ ستۋدەنتتەرمەن جۇمىس جونىندەگى دەكانى، الماتى ق. (2011)
    قازاق مەملەكەتتىك قىزدار پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عىلىمي حاتشىسى، الماتى ق. (2011 - 2012)
    نۇر-سۇلتان قالاسى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەپتەرىن دامىتۋ دەپارتامەنتىنىڭ اعا مەنەدجەرى، ديرەكتوردىڭ ورىنباسارى، ديرەكتورى (2012 - 2019)
    الماتى ق. فيزيكا-ماتەماتيكا باعىتىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ ديرەكتورى (2019 - 2021)
    VII سايلانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، الەۋمەتتىك - مادەني دامۋ كوميتەتىنىڭ مۇشەسى، استانا ق. (2021 - 2023)

    VIII سايلانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، الەۋمەتتىك-مادەني دامۋ كوميتەتىنىڭ مۇشەسى (2023 باستاپ)

    ايتا كەتەلىك عاني بەيسەمبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى لاۋازىمىنان بوساتىلعان ەدى.

     

