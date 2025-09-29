وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى لاۋازىمىنان بوساتىلدى
استانا. KAZINFORM - عاني بەيسەمبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى لاۋازىمىنان بوساتىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن عاني بەكتاي ۇلى بەيسەمبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى لاۋازىمىنان بوساتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
عاني بەيسەمبايەۆتىڭ ەڭبەك جولى
الماتى وبلىسى تالعار اۋدانى №14-ورتا مەكتەبىنىڭ قازاق ءتىلى ءمۇعالىمى، وقۋ- تاربيە ءىسى جونىندەگى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى (1989-1995 ج ج)
الماتى وبلىسى ىلە اۋدانى №12-ورتا مەكتەبىنىڭ ديرەكتورى (1995-1997 ج ج)
ى. التىنسارين اتىنداعى قازاق ءبىلىم اكادەمياسىنىڭ عىلىمي حاتشىسى، كەڭەسشىسى (1997-2000 ج ج)
الماتى وبلىسى قاپشاعاي قالاسىنىڭ ءبىلىم ءبولىمىن باسقارعان (2000-2001 ج ج)
«حالىقارالىق قوسىمشا كاسىبي ءبىلىم بەرۋ ورتالىعى» ج ش س ديرەكتورى (2001-2006 ج ج)
الماتى تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەتى تەحنيكالىق- ەكونوميكالىق كوللەدجىنىڭ ديرەكتورى (2006-2007 ج ج)
«ەdtech-kz» حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ ورتالىعىنىڭ باس ديرەكتورى (2007-2020 ج ج)
ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى «وقۋلىق» رەسپۋبليكالىق عىلىمي-پراكتيكالىق ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى (2020 ج)
ى. التىنسارين اتىنداعى ۇلتتىق ءبىلىم اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى (2020-2022 ج ج)
ءبىلىم جانە عىلىم ۆيتسە- ءمينيسترى (2022 -جىلعى ناۋرىز- تامىز ايلارى)
ق ر وقۋ- اعارتۋ ۆيتسە- ءمينيسترى (2022 ج. تامىزدان باستاپ)
ق ر وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى (2023 ج. 4-قاڭتار)