وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى انت بەردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا تاياۋدا وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالعان جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا انت بەردى.
- قازاقستان حالقى مەن پرەزيدەنتى الدىندا ءوز وتانىم - قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق جانە رۋحاني دامۋ ىسىنە بارلىق كۇش-جىگەرىم مەن ءبىلىمىمدى جۇمساۋعا، مەملەكەتتىڭ كونستيتۋتسياسى مەن زاڭدارىن قاتاڭ ساقتاۋعا، ءوزىمنىڭ بارلىق ءىس ارەكەتىمدە زاڭدىلىق پەن ادىلەتتىلىك، ازاماتتىق، ۇلتارالىق جانە كونفەسسياارالىق تاتۋلىق پرينتسيپتەرىن ۇستانۋعا، قازاقستان حالقىنا ادال قىزمەت ەتۋگە، ءوز ەلىمنىڭ مەملەكەتتىلىگى مەن دۇنيەجۇزىلىك قوعامداستىقتاعى بەدەلىن نىعايتا بەرۋگە سالتاناتتى تۇردە انت بەرەمىن، انت ەتەمىن، - دەلىنگەن انت ماتىنىندە.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن جۇلدىز دوسبەرگەن قىزى سۇلەيمەنوۆا وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى.
تاياۋدا ۇستازدار كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارادا وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى وسكەلەڭ ۇرپاققا ساپالى ءبىلىم جانە تاربيە جۇمىسىندا ۇستازدارمەن، اتا-انالارمەن ىنتىماقتاستىقتا جۇمىس جۇرگىزىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.