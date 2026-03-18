ونلاين ساۋدانىڭ دامۋى ەلىمىزگە ەكولوگيالىق زالال كەلتىرىپ جاتىر - دەپۋتات
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى مارحابات جايىمبەتوۆ پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ اتىنا جولداعان ساۋالىندا ءبىر رەتتىك قولدانۋعا ارنالعان قاپتامانىڭ ەكولوگيالىق كەرى اسەرى تۋرالى ماسەلەنى كوتەردى.
- سوڭعى جىلدارى ەلەكتروندىق ساۋدا ەكونوميكانىڭ ماڭىزدى سەگمەنتىنە اينالىپ، ونلاين- پلاتفورمالار ارقىلى ساۋدا جاساۋ كەڭ تارادى. ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، 2025 -جىلى ەلەكتروندىق ساۋداعا قاتىستى 18237 ءوتىنىش تىركەلىپ، بۇل سالا تۇتىنۋشىلىق قاتىناستاردىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالعانىن كورسەتەدى. ونلاين ساۋدانىڭ كەڭەيۋى ءبىر جاعىنان حالىققا ۇلكەن قولايلىلىق اكەلسە، ەكىنشى جاعىنان ەكولوگيالىق ماسەلەلەردى دە العا شىعارىپ وتىر. وعان بىرنەشە سەبەپ بار.
بىرىنشىدەن، تاۋاردى زاقىمدانباي جەتكىزۋ ءۇشىن پلاستيك، پلەنكا، كارتون سەكىلدى كوپتەگەن «شىعىن ماتەريالى» قولدانىلادى. جەتكىزىلگەننەن كەيىن ولاردىڭ باسىم بولىگى قوقىسقا تاستالادى. سالدارىنان تۇرمىستىق قاتتى قالدىقتار قۇرامىنداعى قاپتاما ۇلەسى ارتىپ، پوليگوندارعا تۇسەتىن جۇكتەمە جىلدان-جىلعا كوبەيىپ كەلەدى، - دەدى مارحابات جايىمبەتوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
ونىڭ پايىمىنشا، ەلەكتروندىق ساۋدانىڭ دامۋى ەكولوگيالىق جاۋاپكەرشىلىكپەن قاتار ءجۇرۋى ءتيىس. تابيعاتتى قورعاۋ - تەك مەملەكەتتىڭ عانا ەمەس، بيزنەس پەن قوعامنىڭ دا ورتاق مىندەتى.
- وسىعان بايلانىستى ەلەكتروندىق ساۋدا سالاسىنىڭ قارقىندى دامۋىن ەسكەرە وتىرىپ، ەكولوگيالىق جۇكتەمەنى ازايتۋ جانە قالدىقتاردى ءتيىمدى باسقارۋ ماقساتىندا مىناداي ناقتى ۇسىنىستاردى قاراستىرۋدى ۇسىنامىز.
بىرىنشىدەن، ەلەكتروندىق ساۋدادا قولدانىلاتىن ءبىر رەتتىك قاپتامانى قىسقارتۋ بويىنشا ناقتى نورماتيۆتىك تالاپتار ەنگىزىپ، قايتا پايدالانىلاتىن ءارى ەكولوگيالىق قاۋىپسىز قاپتاما ۇلەسىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ارتتىرۋ.
ەكىنشىدەن، ءىرى ونلاين-پلاتفورمالار مەن جەتكىزۋ كومپانيالارى ءۇشىن قاپتاما قالدىقتارىن جيناۋ جانە قايتا وڭدەۋ بويىنشا كەڭەيتىلگەن ەكولوگيالىق جاۋاپكەرشىلىك مەحانيزمىن ەنگىزۋ.
ۇشىنشىدەن، ءىرى قالالاردا قايتارىمدى كونتەينەرلەر، جاشىكتەر جانە كوپ رەت قولدانىلاتىن قاپتاما جۇيەسىن ەنگىزۋگە ارنالعان پيلوتتىق جوبالاردى ىسكە قوسۋ.
تورتىنشىدەن، قالدىقتاردى سۇرىپتاۋ جانە قايتا وڭدەۋ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ ماقساتىندا وڭىرلەردە زاماناۋي سۇرىپتاۋ كەشەندەرىن كوبەيتىپ، وسى سالاعا ينۆەستيتسيا تارتۋ ءۇشىن ەكونوميكالىق ىنتالاندىرۋ شارالارىن كۇشەيتۋ ماڭىزدى، — دەدى دەپۋتات.
