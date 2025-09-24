ونلاين ساۋدانىڭ 90 پايىزى الماتىدا جاسالادى
استانا. قازاقپارات - ەلدەگى ونلاين ساۋدانىڭ 90 پايىزى الماتىدا جاسالادى. رەسمي دەرەك سولاي دەيدى. بۇگىندە مەگاپوليستە ەلەكتروندىق ساۋدا كولەمى 5,3 تريلليون تەڭگە جەتكەن.
بۇل جىلداعىدان 42 پايىزعا كوپ. ونىڭ ىشىندە 3 تريلليون تەڭگە - تاۋارلاردىڭ بولشەك ساۋداسىنا، 2,3 تريلليون تەڭگە - ونلاين قىزمەت كورسەتۋگە تيەسىلى. جالپى شاھاردا 1500-دەن استام ەلەكتروندىق كوممەرتسيا سۋبەكتىسى بەلسەندى تۇردە جۇمىس ىستەيدى. ساۋدا كولەمى - 5,3 تريلليون تەڭگە (%42) 3 تريلليون تەڭگە - بولشەك ساۋدا 2,3 تريلليون تەڭگە - ونلاين قىزمەت كورسەتۋ 1500-دەن استام ەلەكتروندى كوممەرتسيا سۋبەكتىسى تىركەلگەن.
شەتەلدىك ماركەتپلەيستەردەن تۇسكەن سالىق ارتتى
ماركەتپلەيستەردەگى ءاربىر تاپسىرىس مەملەكەت قازىناسىنا تابىس اكەلەدى. مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە قازاقستاندا ەلەكتروندىق ساۋدا سالاسىندا جۇمىس ىستەيتىن جەتى قىتايلىق كومپانيا رەسمي تىركەلگەن. سوڭعى ءۇش جىلدا ولار بيۋدجەتكە 16 ميلليارد تەڭگەگە قارجى اكەلدى. سونىمەن قاتار ەلىمىزدە ەلەكتروندى ساۋدا پلاتفورمالارى ءۇشىن ءبىرىڭعاي تالاپ بار. اتاپ ايتقاندا، 200 ەۋرودان جانە 31 كەلىدەن اسپايتىن سالەمدەمەلەرگە ارنايى سالىق سالىنادى. ەگەر بۇل شەكتەن اسسا، %15 مولشەرىندە كەشەندى كەدەندىك تولەم قاراستىرىلعان.
ايتالىق، 2022 -جىلى شەتەلدىك ماركەتپلەيستەر ەل قازىناسىنا ءبىر جىلدا 10,4 ميلليارد تەڭگە قۇيسا، بيىل ءۇش ايدا 13,3 ميلليارد تەڭگە تابىس اكەلگەن. شەتەلدىك ماركەتپلەيستەردەن تۇسكەن سالىق 2022 -جىلى - 10,4 ميلليارد تەڭگە، 2023 -جىلى - 24,3 ميلليارد تەڭگە، 2024 -جىلى - 35,0 ميلليارد تەڭگە، 2025 -جىلعى 1- ناۋرىز - 13,3 ميلليارد تەڭگە.
24.kz