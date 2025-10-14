ونلاين كازينونى جارنامالاعانداردىڭ تابىسى تاركىلەنىپ، ەكى ەسە ايىپپۇل سالىنۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ونلاين كازينونى جارنامالاعانداردى قىلمىستىق جاۋاپقا تارتۋ ماسەلەسى تالايدان بەرۋ ايتىلىپ ءجۇر. قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قايرات بيجانوۆ سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا جولداعان جاۋاپتا ونلاين كازينولاردى جارنامالاعاندار قانداي جاعدايدا قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلاتىنىن ايتقان.
- اگەنتتىك زاڭسىز ويىن بيزنەسىن جارنامالاعانداردى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ (قارجى پيراميداسىن جارنامالاعانى ءۇشىن قولدانىلاتىن جازا سياقتى) جانە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىكتى قاتاڭداتۋعا باعىتتالعان تۇزەتۋلەر ازىرلەپ، ادىلەت مينيسترلىگىنە جولدادى (اتالعان تۇزەتۋلەردى ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ جانىنداعى جۇمىس توبىندا تالقىلاۋ كوزدەلىپ وتىر). ناقتىراق ايتساق، اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋ تۋرالى كودەكسكە ازاڭ بۇزعاندارعا جارنامادان تۇسكەن تابىستى تاركىلەپ، سونىڭ %200 دان %400 عا دەيىن (قايتالاپ زاڭ بۇزعان جاعدايدا) ايىپپۇل سالاتىن ارنايى نورما (455-1-باپ) ەنگىزۋ ۇسىنىلىپ وتىر، - دەپ جازادى اگەنتتىك باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
ال قىلمىستىق كودەكسكە 307-1-باپتى ەنگىزۋ ۇسىنىلىپ وتىر.
- بۇل باپ بويىنشا 1000 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (3 ميلليون 932 مىڭ تەڭگە) كولەمىندە كىرىس اكەلگەن جارناما ارەكەتى ازاماتتارعا 1000 ا ە ك كولەمىندە، مەملەكەتكە 5000 ا ە ك (19 ميلليون 660 مىڭ تەڭگە) كولەمىندە ءىرى شىعىن كەلتىرسە نەمەسە ءولىم نەمەسە ءوز-وزىنە قول جۇمساۋ ارەكەتتەرىنە اكەپ سوقتىرسا، قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەدى.
وسى باپتىڭ ەكىنشى بولىگىندە جارناما سالاسىنداعى زاڭ بۇزۋ فاكتىسىن توپتاسىپ جاساۋ، بىرنەشە مارتە جاساۋ، قىزمەت بابىن پايدالانىپ جاساۋ سياقتى ارەكەتتەرگە بولەك سيپاتتار ۇستەۋ ۇسىنىلىپ وتىر. سونداي-اق، 5000 ا ە ك مولشەرىندە اسا ءىرى كىرىس اكەلگەن زاڭسىزدىقتارعا جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزۋ كوزدەلگەن.
اتالعان تۇزەتۋلەردىڭ تۇجىرىمدامالارىن پرەزيدەنت اكىمشىلىگى قولداپ، اگەنتتىك پەن باس پروكۋراتۋراعا، ادىلەت جانە ىشكى ىستەر مينيسترلىكتەرىنە جىل اياعىنا دەيىن پىسىقتاۋ تاپسىرىلدى، - دەپ جازادى قايرات بيجانوۆ.
بۇعان دەيىن دە ونلاين كازينونى جارنامالاعان بلوگەرلەر قىلمىستىق جازاعا تارتىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.