ونلاين دۇكەندەر كىمگە نە ساتقانىن سالىق ورگاندارىنا حابارلاپ وتىرادى
استانا. قازاقپارات - 1- قاڭتاردان باستاپ ونلاين ساۋدا پلاتفورمالارى ساتىلعان تاۋار مەن قىزمەتتەر تۋرالى اقپاراتتى سالىق ورگاندارىنا حابارلاۋعا مىندەتتەلەدى.
بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى ىشكى ساۋدانى دامىتۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى اڭسار ورازاليەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ءمالىم ەتتى.
- جاڭا سالىق كودەكسىندە ەلەكتروندى ساۋدا قىزمەتىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ شارالارى كۇشەيتىلدى. 2025 -جىلدىڭ 18- قىركۇيەگىندەگى بۇيرىقپەن ينتەرنەت-پلاتفورما يەلەرىنىڭ ساتىلعان تاۋارلار مەن قىزمەتتەر تۋرالى دەرەكتەردى مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارىنا ۇسىنۋ قاعيدالارى بەكىتىلدى. ولار 2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن قازاقستانداعى ونلاين ساۋدانىڭ 90 پايىزى الماتىدا جاسالاتىنى ايتىلعان ەدى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي