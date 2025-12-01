ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:11, 01 - جەلتوقسان 2025

    ونلاين دۇكەندەر كىمگە نە ساتقانىن سالىق ورگاندارىنا حابارلاپ وتىرادى

    استانا. قازاقپارات  - 1- قاڭتاردان باستاپ ونلاين ساۋدا پلاتفورمالارى ساتىلعان تاۋار مەن قىزمەتتەر تۋرالى اقپاراتتى سالىق ورگاندارىنا حابارلاۋعا مىندەتتەلەدى.

    В Германии возбудили дело против китайской онлайн-площадки Temu
    Фото: Freepik

    بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى ىشكى ساۋدانى دامىتۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى اڭسار ورازاليەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ءمالىم ەتتى.

    - جاڭا سالىق كودەكسىندە ەلەكتروندى ساۋدا قىزمەتىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ شارالارى كۇشەيتىلدى. 2025 -جىلدىڭ 18- قىركۇيەگىندەگى بۇيرىقپەن ينتەرنەت-پلاتفورما يەلەرىنىڭ ساتىلعان تاۋارلار مەن قىزمەتتەر تۋرالى دەرەكتەردى مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارىنا ۇسىنۋ قاعيدالارى بەكىتىلدى. ولار 2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى، - دەدى ول.

    بۇعان دەيىن قازاقستانداعى ونلاين ساۋدانىڭ 90 پايىزى الماتىدا جاسالاتىنى ايتىلعان ەدى.

    اۆتور

    ەسىمجان ناقتىباي

