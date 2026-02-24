گونكونگتاعى قازاقستاندىق سۋرەتشىنىڭ جەكە كورمەسى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - گونكونگتاعى مۇرا ونەرى جانە توقىما ورتالىعىندا قازاقستاندىق سۋرەتشى گۇلنۇر مۇقاجانوۆانىڭ «جان جاساۋى» اتتى جەكە كورمەسى اشىلدى. جوبا ورتالىق ازيا مادەنيەتىندەگى توقىما ونەرىنىڭ ءرولى مەن رۋحاني مانىنە ارنالعان.
بۇل تۋرالى سۋرەتشى گۇلنۇر مۇقاجانوۆا Jibek Joly ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى.
- تۋىندىلارىم ءتىزىلىپ تۇرعان كورمەمە «جان جاساۋى» دەگەن ات قويدىم. جاساۋ - تەك زاتتىق دۇنيە ەمەس، ول اتا- بابادان ميراس بولىپ قالعان ىشكى رۋحاني قازىنا. مەن ءۇشىن جان - ءبىزدىڭ تامىرىمىز، تاريحي جادىمىز، ۇلتتىق بولمىسىمىز. ءداستۇرلى تۇسىنىكتە جاساۋ كوبىنە تۇرمىس قۇرۋمەن، سالت-داستۇرمەن بايلانىستىرىلادى. الايدا مەن بۇل ۇعىمدى كەڭىرەك ايادا، مادەني مۇرا مەن رۋحاني بايلىقتىڭ جالعاسى رەتىندە قاراستىرامىن. قازىر اتا-بابادان جەتكەن مۇرا بۇگىنگى قوعامعا قالاي اسەر ەتەدى؟ ول جاس بۋىننىڭ دۇنيەتانىمىنا قانداي ىقپال جاسايدى؟ مەنىڭ ونەرىم - وسى سۇراقتارعا جاۋاپ ىزدەۋدەن تۋعان تۋىندىلار، - دەيدى ول.
اۆتور تۋىندىلارىنىڭ باسىم بولىگى ءجۇن، جىبەك جانە ۆيسكوزادان جاسالعان. سونىمەن قاتار ەكسپوزيتسيادا كيىزگە ايرىقشا ءمان بەرىلگەن. سۋرەتشىنىڭ جەكە توپتاماسىنداعى ۆينتاج ماتالار دا كورەرمەن نازارىنا ۇسىنىلدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ءداستۇرلى ماتەريالداردى زاماناۋي تاسىلمەن ۇشتاستىرۋ تاريح پەن بۇگىنگى ۋاقىت اراسىنداعى ساباقتاستىقتى تەرەڭىرەك تانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- قاي جەردە جۇرسەم دە، قازاق ونەرىن الەمگە تانىتۋدى وزىمە ماقسات ەتەمىن. ۇلتىمىزدىڭ مادەني ەرەكشەلىكتەرىن زاماناۋي ونەر ءتىلى ارقىلى كورسەتۋگە ۇمتىلامىن. قازاقستاندا كيىز كوبىنە تۇرمىستىق بۇيىم، جەرگە توسەلەتىن تەكەمەت رەتىندە تانىلعان. ءبىراق مەن ونى جاڭا كەڭىستىكتە، جاڭا مازمۇندا كورسەتكىم كەلدى. ودان بولەك، كورمەدە گونكونگ پەن قىتايدا وندىرىلەتىن ماتالاردى پايدالانىپ، جاڭا تۋىندىلار جاسادىم. بۇل جۇمىسىمدا تاريحي ساباقتاستىقتى نەگىزگە الدىم. ۇلى جىبەك جولى كەرۋەندەرى ارقىلى سان الۋان اسىل ماتالار ءبىزدىڭ دالاعا جەتكەنى بەلگىلى. اتا-بابالارىمىز سول ماتالاردان كيىم-كەشەك تىگىپ، تۇرمىستا كەڭىنەن قولدانعان. مەن سول ۋاقىت وتە ۇمىت قالعان ماتالاردى قايتا زەردەلەپ، ولاردان ارنايى توپتامالار ازىرلەدىم، - دەيدى سۋرەتشى.
وسى تۇستا گۇلنۇر مۇقاجانوۆا كورمەدەگى كيىزدەن جاسالعان جۇمىستارعا شەتەلدىك كورەرمەننىڭ ەرەكشە باعا بەرگەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل كورمە اۋقىمدى ءارى مازمۇندى جوبا بولدى. ناۋرىز ايىنا دەيىن جالعاسادى. گونكونگ جۇرتشىلىعى تاراپىنان ەرەكشە قىزىعۋشىلىق بايقالادى. ورتالىق ازيا ونەرى ولار ءۇشىن بەيتانىس بولعاندىقتان، مادەنيەتىمىز دە كوپشىلىككە تاڭسىق ەدى. سول سەبەپتى ۇسىنىلعان ءار تۋىندى جاڭالىق رەتىندە قابىلداندى. ءتىپتى كيىزدى العاش رەت كورگەن جاندار دا بولدى، - دەيدى اۆتور.
سۋرەتشى قازىرگى تاڭدا گەرمانيادا ءبىلىمىن جەتىلدىرىپ ءجۇر. سونىمەن قاتار جاڭا تۋىندىلارىن ازىرلەپ، الداعى ۋاقىتتا تاعى كورمەلەر ۇيىمداستىرۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن ايتتى.
- سۋرەت سالۋمەن مەن كىشكەنتاي كەزىمنەن اينالىسامىن. ونەرگە دەگەن العاشقى قادامىمدى ۇلكەن اپكەمنىڭ قولداۋىمەن باستادىم. سول كىسىنىڭ ۇيرەتۋى مەن جىگەرلەندىرۋىنىڭ ارقاسىندا بۇل جولدى سانالى تۇردە تاڭدادىم. الدىمەن قاراعاندىداعى اكادەميك ە. ا. بوكەتوۆ اتىنداعى ۋنيۆەرسيتەتتە ءبىلىم الدىم، كەيىن الماتىداعى ونەر اكادەمياسىندا وقۋىمدى جالعاستىردىم. قازىر گەرمانيادا تۇرامىن وسى جاقتا ماگيستراتۋرا ءتامامدادىم، - دەيدى گۇلنۇر مۇقاجانوۆا.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت