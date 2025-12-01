گونكونگتاعى ءورت: حابار-وشارسىز جوعالدى دەپ سانالعان 159 ادام امان ەكەنى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - گونكونگ پوليتسياسى 26 -قاراشادا تاي پو تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە بولعان ءىرى ءورت كەزىندە حابار- وشارسىز جوعالدى دەپ سانالعان تىزىمىندەگى 159 ادامنىڭ قاۋىپسىزدىگىن راستادى، دەپ حابارلايدى سينحۋا اقپارات اگەنتتىگى.
جەرگىلىكتى پوليتسيا وكىلى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ورتتەن قازا تاپقاندار سانى 146 ادامعا جەتكەنىن، تاعى 79 ادام جاراقات العانىن اتاپ ءوتتى.
قىتاي حالىق بانكى زارداپ شەككەندەرگە كومەك كورسەتۋ ءۇشىن ق ح ر ىشكى اۋداندارىنان تۇسەتىن قىتاي يۋانىمەن قايىرىمدىلىق جاساۋ ءۇشىن «جاسىل ءدالىز» اشتى.
بۇل شەشىم كوممەرتسيالىق بانكتەرگە ءتيىستى قۇجاتتار مەن اقپاراتتى تەكسەرمەي-اق قاراجاتتى تىكەلەي «حۋنفۋيۋان» قولداۋ قورىنىڭ شوتىنا اۋدارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ءتيىستى دەرەكتەر ترانسشەكارالىق يۋان تولەمدەرىن باسقارۋ اقپاراتتىق جۇيەسى ارقىلى ۇسىنىلادى.
گونكونگ بيلىگى تاي پو تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە بولعان جويقىن ءورتتىڭ قۇرباندارىن ەسكە الۋ ماقساتىندا قالادا ءۇش كۇندىك ازا تۇتۋ جاريالادى.
سونىمەن قاتار گونكونگتاعى ورتتەن قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارىنا 25,7 مىڭ دوللاردان تولەنەتىنى بەلگىلى بولدى.