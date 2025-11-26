گونكونگتاعى ءورت 13 ادامنىڭ ءومىرىن قيدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ گونكونگ ارنايى اكىمشىلىك ايماعى تايپوۋ اۋدانىنداعى تۇرعىن ءۇي الابىندا ءورت بولىپ، كەم دەگەندە 13 ادام قازا تاۋىپ، 15 ادام جاراقات الدى.
سينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءورت 26 - قاراشا ءتۇس اۋا باستالعان. جەرگىلىكتى ۋاقىت كەشكى 6:22-دە ءورت دەڭگەيى بەسىنشى دەڭگەيگە كوتەرىلدى.
سونداي- اق، وقيعا ورنىندا 37 ءورت ءسوندىرۋشى قازا بولدى.
گونكونگ اكىمشىلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءورت ءالى تولىق اۋىزدىقتالعان جوق، قۇتقارۋ جۇمىستارى ءالى دە جالعاسۋدا.
ايتا كەتەرلىگى، ءورت سەگىز بلوكتان جانە 2000-عا جۋىق پاتەردەن تۇراتىن حۋنگ فۋك كورت تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە بولدى. 1980 -جىلداردىڭ باسىندا سالىنعان عيماراتتاردا كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتقان.
2021 -جىلعى حالىق ساناعىنىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا، تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە 4643 ادام بار.