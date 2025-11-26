ق ز
    گونكونگتاعى ءورت 13 ادامنىڭ ءومىرىن قيدى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ گونكونگ ارنايى اكىمشىلىك ايماعى تايپوۋ اۋدانىنداعى تۇرعىن ءۇي الابىندا ءورت بولىپ، كەم دەگەندە 13 ادام قازا تاۋىپ، 15 ادام جاراقات الدى.

    Death toll rises in Hong Kong residential area fire
    Photo credit: Xinhua

    سينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءورت 26 - قاراشا ءتۇس اۋا باستالعان. جەرگىلىكتى ۋاقىت كەشكى 6:22-دە ءورت دەڭگەيى بەسىنشى دەڭگەيگە كوتەرىلدى.
    سونداي- اق، وقيعا ورنىندا 37 ءورت ءسوندىرۋشى قازا بولدى.
    گونكونگ اكىمشىلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءورت ءالى تولىق اۋىزدىقتالعان جوق، قۇتقارۋ جۇمىستارى ءالى دە جالعاسۋدا.
    ايتا كەتەرلىگى، ءورت سەگىز بلوكتان جانە 2000-عا جۋىق پاتەردەن تۇراتىن حۋنگ فۋك كورت تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە بولدى. 1980 -جىلداردىڭ باسىندا سالىنعان عيماراتتاردا كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتقان.
    2021 -جىلعى حالىق ساناعىنىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا، تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە 4643 ادام بار.

