وندىرۋشىدەن تۇتىنۋشىعا دەيىن: تاۋار ساۋداسى قالاي سيفرلاندىرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - وتاندىق تاۋارلار ساۋداسىن ىلگەرىلەتۋ ماقساتىندا ۇلتتىق تاۋارلار كاتالوگى جانە ەلەكتروندىق تاۋارلار كاتالوگى قۇرىلادى. بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ءمالىم ەتتى.
- «ساۋدانىڭ سيفرلىق اينا» مودەلى وندىرۋشىدەن تۇتىنۋشىعا دەيىنگى تاۋار قوزعالىسىنىڭ تولىق سيفرلاندىردى. بۇل مودەل تاۋاردىڭ كود بەرۋ مەن اكەلۋدەن باستاپ دۇكەندەگى ساتىلىم مەن تۇتىنۋشىعا جەتكىزىلۋىنە دەيىنگى بارلىق كەزەڭدى تىركەپ وتىرادى. وسىلايشا ءبىز تاۋاردىڭ تۇتاس تسيكلىن قامتيتىن تولىق تسيفرلىق ەكوجۇيەنى قۇرامىز، - دەپ وتىر ارمان شاققاليەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
ءمينيستردىڭ مالىمدەۋىنشە، قازىر تاۋارلاردى كاتالوگقا ەنگىزۋ جانە كودتاۋ بويىنشا ءىس-شارالار ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.
- بۇل دەگەنىمىز تاۋارلار، جۇمىس جانە قىزمەتتىڭ ءبىرىڭعاي كلاسسيفيكاتورىن جانە ۇلتتىق تاۋارلار كاتالوگىن ەنگىزۋ. بۇل جۇيە تاۋاردى بىرەگەي جۇيە بويىنشا ەسەپكە الۋعا ونىڭ اتاۋىن ستاندارتتاۋعا جانە وندىرۋشىدەن تۇتىنۋشىعا دەيىن تاۋاردى قاداعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بيىل تاۋاردىڭ، جۇمىستىڭ، كورسەتىلەتىن قىزمەتتىڭ جالپى كلاسسيفيكاتورىن جۇرگىزۋ ءتارتىبىن ۇلتتىق تاۋارلار كاتالوگتىڭ ۇعىمىن جانە مىندەتتى تۇردە قولدانۋدى كوزدەيتىن قاجەتتى زاڭنامالىق نورمالار قابىلداندى. قازىر كلاسسيفيكاتسيا 1,3 ميلليون تاۋارعا جاسالدى.
«ۇلتتىق تاۋارلار كاتالوگى» مەن «ەلەكتروندىق تاۋارلار كاتالوگىنىڭ» جۇمىسى اياقتالۋعا جاقىن، - دەيدى ول.
بۇگىن ۇكىمەتتە ساۋدا سالاسىن سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ بارىسى مەن دامۋ بولاشاعى تالقىلانىپ جاتىر.