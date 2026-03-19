ون ەكى اراب جانە يسلام ەلدەرى يراندى شابۋىلداردى توقتاتۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ەر-ريادتا وتكەن كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلار يراندى اگرەسسيانى دەرەۋ توقتاتۋعا شاقىردى.
كەشە ساۋد ارابياسىنىڭ استاناسىندا ءازەربايجان، يوردانيا، ب ا ءا، باحرەين، پاكىستان، تۇركيا، سيريا، قاتار، كۋۆەيت، ليۆان، مىسىر جانە ساۋد ارابياسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى مەن وكىلدەرىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ شارالارىن تالقىلاۋ جانە ۇيلەستىرۋ ءۇشىن كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋى ءوتتى.
ساۋد ارابياسىنىڭ جاڭالىقتار اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلار ەلدەردىڭ ەگەمەندىگى مەن حالىقارالىق قۇقىقتى بۇزاتىن زىمىران شابۋىلدارى مەن درون شابۋىلدارىن قاتاڭ ايىپتادى. ولار يراندى اگرەسسيانى دەرەۋ توقتاتۋعا جانە ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ءتيىستى قارارىن ورىنداۋعا شاقىردى.
دەلەگاتتار ايماقتىق قاۋىپسىزدىك ءۇشىن تاتۋ كورشىلىك قاعيداتىن بۇزۋدىڭ اۋىر سالدارى تۋرالى ەسكەرتتى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، يراننىڭ بۋشەر اتوم ەلەكتر ستانسياسىنا شابۋىل جاسالىپ، ماگاتە سابىرلىلىققا شاقىردى.