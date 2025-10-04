13:54, 04 - قازان 2025 | GMT +5
ومبى-مايقاپشاعاي تراسساسىندا جول اپاتىنان 4 ادام كوز جۇمدى
سەمەي. KAZINFORM - ومبى- مايقاپشاعاي تراسساسىندا بىرنەشە ادام كوز جۇمعان جول اپاتى بولدى. بۇل تۋرالى اباي وبلىسى پ د باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
3 -قازان كۇنى ومبى- مايقاپشاعاي تراسساسىندا بىرنەشە جول- كولىك وقيعاسى تىركەلدى.
قايعىلى جاعدايلاردىڭ سەبەبى - جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزۋ: قارسى جولاققا شىعۋ جانە تۇتاس سىزىقپەن بەلگىلەنگەن جەردە بۇرىلۋ.
اپات سالدارىنان ءتورت ادام قازا تاپتى.
اباي وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى بارلىق جۇرگىزۋشىگە رۋلگە وتىرعان ءار ساتتە اسا مۇقيات بولۋدى ەسكەرتەدى.
ايتا كەتەلىك جىل باسىنان بەرى 15 مىڭنان استام جول اپاتى بولعان.