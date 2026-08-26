وليمپيادادان بولەك، عىلىمي جوبا جەڭىمپازدارىنا دا سىياقى بەرىلەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق وليمپيادالاردا توپ جارعان دارىندى وقۋشىلاردى ىنتالاندىرۋمەن قاتار، عىلىمي جوبالار بايقاۋىندا جەڭىسكە جەتكەن بالالارعا دا اقشالاي سىياقى بەرىلەدى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىل دارىندى جاستاردى قوسىمشا قولداۋ شارالارىن قولعا الۋدى تاپسىردى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، جاڭا تسيفرلىق داۋىرگە قادام باسقان تۇستا ادامي كاپيتال دامۋدىڭ اسا ماڭىزدى فاكتورىنا اينالىپ وتىر. ءارى بۇل - قازاقستاننىڭ ارتىقشىلىعى.
- بالالارىمىز - تالانتتى. الەمدە جوعارى باسەكەگە قابىلەتتى ەكەنىن كورسەتىپ ءجۇر. بىرەر كۇن بۇرىن اقورداعا لايىقتى ماراپاتتارىن الۋ ءۇشىن حالىقارالىق زياتكەرلىك وليمپيادا جەڭىمپازدارى ارنايى كەلدى. وسى وقۋ جىلىندا دارىندى بالالاردى قوسىمشا ىنتالاندىرۋ شارالارىن قابىلداۋدى تاپسىردىم. وليمپياداداعى تابىستارىنا عانا ەمەس، عىلىمي جوبالار بايقاۋىنداعى جەڭىستەرى ءۇشىن دە اقشالاي سىياقى بەرىلەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، وزىق تەحنولوگيالار مەن جاستاردىڭ زياتكەرلىك الەۋەتى ۇيلەسىم تاۋىپ، قازىردىڭ وزىندە ەلەۋلى ەكونوميكالىق ناتيجە بەرىپ وتىر.
- جاڭا ستارتاپتار اشىلىپ، العاشقى «سىڭار ءمۇيىز ستارتاپتار» پايدا بولدى. وسى تاجىريبەنى كەڭەيتۋ ءۇشىن ءبىلىم بەرۋدى باستى ورىنعا قوياتىن يننوۆاتسيالىق ەكوجۇيە قۇرۋ قاجەت. سول سەبەپتى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى اياسىندا سالانى باسقارۋدىڭ پلاتفورمالىق ۇلگىسىنە كوشۋ باستالدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ الەۋمەتتىك جەلىدە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا قاتىستى نەگىزسىز داۋ-داماي مەن ايقاي-شۋدىڭ كوبەيگەنىن سىناعان ەدى.
سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنت تاريحي اڭىزداردىڭ ورنىنا پروگرەسكە باعىتتالعان پاندەردى وقىتۋ قاجەتتىگىن ايتۋدا.