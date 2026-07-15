پوليتسەيلەر شەتەلدىكتەردىڭ قازاقستاندا زاڭدى جۇرگەنىن تەكسەرۋگە مىندەتتەلدى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترى قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ كەزىندە پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتىن اتقارۋ جونىندەگى نۇسقاۋلىققا وزگەرىستەر ەنگىزدى.
2026-جىلعى 1-شىلدەدە قابىلدانعان بۇيرىققا سايكەس، پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ شەتەل ازاماتتارىمەن جۇمىس ىستەۋ ءتارتىبى، سونداي-اق كولىك نىساندارىندا، مەتروپوليتەندە، ەلدى مەكەندەردە جانە قالاارالىق اۆتوجولداردا قىزمەت اتقارۋ مىندەتتەرى ناقتىلاندى.
ەندى پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى شەتەل ازاماتتارىمەن، سونداي-اق ديپلوماتيالىق جانە ولارعا تەڭەستىرىلگەن وكىلدىكتەردىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن تەك قىزمەتتىك مىندەتتەرى اياسىندا عانا بايلانىسقا تۇسەدى. بۇل قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ جانە جولىن كەسۋ، كولىك قوزعالىسىنىڭ كەستەسىنە قاتىستى انىقتامالىق اقپارات بەرۋ، سونداي-اق قوناقۇيلەر مەن قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارىنىڭ ورنالاسقان جەرىن كورسەتۋ سياقتى جاعدايلاردى قامتيدى.
سونىمەن قاتار شەتەل ازاماتتارى مەن ازاماتتىعى جوق ادامداردىڭ قۇجاتتارىن تەكسەرۋ كەزىندە پوليتسەيلەر شەتەلدىك پاسپورتتىڭ، تۇرۋعا ىقتيارحاتتىڭ نەمەسە ازاماتتىعى جوق ادامنىڭ كۋالىگىنىڭ جارامدىلىق مەرزىمىنە، ۆيزاسىنىڭ بولۋىنا جانە قازاقستان اۋماعىندا زاڭدى جۇرگەنىن راستايتىن قۇجاتتارعا نازار اۋدارادى. ەگەر زاڭ بۇزۋشىلىق انىقتالسا، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسكە سايكەس ءتيىستى شارا قولدانۋعا مىندەتتى.
وزگەرىستەر پاترۋلدىك پوليتسيانىڭ ءبىرقاتار مىندەتىن دە ناقتىلادى. اتاپ ايتقاندا، قىزمەتكەرلەر كوشى-قون قىزمەتى بولىمشەلەرىنە شەتەل ازاماتتارى مەن ازاماتتىعى جوق ادامداردى ەلدەن شىعارۋ كەزىندە قولداۋ كورسەتىپ، ولاردى مەملەكەتتىك شەكاراداعى وتكىزۋ پۋنكتتەرىنە دەيىن الىپ جۇرەدى.
بۇدان بولەك، پوليتسەيلەر شەتەل ازاماتى جولاۋشىلار پويىزىنان نەمەسە ۇشاقتان قالىپ قويعان جاعدايدا، شەتەلدىكتەردىڭ قاتىسۋىمەن جاسالعان قۇقىق بۇزۋشىلىقتار، زاڭسىز كوشى-قون فاكتىلەرى جانە زاڭسىز ميگرانتتاردى وتكىزۋدىڭ بەلگىلى باعىتتارى تۋرالى كەزەكشى بولىمگە دەرەۋ حابارلاۋعا مىندەتتى.
سونداي-اق نۇسقاۋلىقتا اكىمشىلىك جاۋاپتىلىقتان ارتىقشىلىقتارى مەن يممۋنيتەتى بار ادامدارعا قاتىستى تالاپ ناقتى كورسەتىلدى. زاڭدا بەلگىلەنگەن ءتارتىپ ساقتالمايىنشا، ولاردى ماجبۇرلەپ جەتكىزۋگە نەمەسە سوت تارتىبىمەن اكىمشىلىك جازا قولدانۋعا بولمايدى. ولاردىڭ قاتارىنا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى، پرەزيدەنتتىككە جانە قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتار، كونستيتۋتسيالىق كەڭەستىڭ ءتوراعاسى مەن مۇشەلەرى، باس پروكۋرور، ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل جانە سۋديالار كىرەدى.
وسىنداي وزگەرىستەر ەلدى مەكەندەردە جانە قالاارالىق اۆتوموبيل جولدارىندا قوعامدىق ءتارتىپ پەن جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ كەزىندە پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتىن اتقارۋ جونىندەگى نۇسقاۋلىققا دا ەنگىزىلدى.
بۇيرىق 2026-جىلعى 25-شىلدەدەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
بۇعان دەيىن ءى ءى م جوعارى وقۋ ورىندارىنا قۇجات قابىلداۋ تولىق سيفرلىق فورماتقا كوشكەنى حابارلانعان بولاتىن.