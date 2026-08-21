پوليتسياعا ازاماتتاردان 778 ءوتىنىش ءتۇستى: تۇرعىنداردى نە الاڭداتىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - «ءبىز قاسىڭدامىز. بىزدەن سۇراڭىز» اقپاراتتىق اكتسياسى اياسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ازاماتتارمەن ونلاين فورماتتا تىكەلەي بايلانىس ورناتتى،- دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
اكسيانىڭ نەگىزگى ماقساتى - حالىقپەن جەدەل كەرى بايلانىستى قامتاماسىز ەتۋ، كەلىپ تۇسكەن سۇراقتاردى قاراۋ جانە قاجەت بولعان جاعدايدا وتىنىشتەردى قۇزىرەتى بويىنشا ءتيىستى قىزمەتتەر مەن ۇيىمدارعا جولداۋ بولدى. كورسەتىلگەن كەزەڭدە ازاماتتاردان 778 ءوتىنىش كەلىپ ءتۇستى، ونىڭ ىشىندە 334 ءوتىنىش Threads پلاتفورماسى ارقىلى جولدانعان.
- قاراۋ ناتيجەلەرى بويىنشا 66 ءوتىنىش قاجەتتى كومەك كورسەتۋ ءۇشىن وتباسىن قولداۋ ورتالىقتارىنا جولداندى. ءوزارا ءىس-قيمىل بارىسىندا مازمۇنى مەن كۇردەلىلىگى ءارتۇرلى وتىنىشتەر كەلىپ ءتۇستى. ولاردىڭ ءبىر بولىگى جەدەل دەن قويۋدى، ال ەندى ءبىر بولىگى قوسىمشا زەردەلەۋدى جانە باسقا دا مەملەكەتتىك جانە الەۋمەتتىك قىزمەتتەرمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى تالاپ ەتتى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق وندا وتباسىندا جاسالعان زورلىق-زومبىلىق فاكتىلەرىنە قاتىستى وتىنىشتەرگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. مۇنداي جاعدايلاردا ازاماتتارعا تەك اقپارات بەرىپ قانا قويماي، ناقتى شارالار قابىلداۋ قاجەت بولدى.
ءى ءى م ازاماتتارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل فورماتتارىن ودان ءارى جەتىلدىرىپ، دەن قويۋ جەدەلدىگىن ارتتىرۋدى جالعاستىرادى.
- ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ مۇنداي فورماتىنىڭ پراكتيكالىق ماڭىزى زور. ول پوليتسيانىڭ عانا ەمەس، باسقا دا قىزمەتتەردىڭ ارالاسۋىن تالاپ ەتەتىن ماسەلەلەردى ەرتەرەك انىقتاۋعا جانە بىرلەسكەن كۇش-جىگەرمەن ءتيىمدى كومەك كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. «ءبىز قاسىڭدامىز.. بىزدەن سۇراڭىز» - بۇل اكسيانىڭ اتاۋى عانا ەمەس. بۇل – ءى ءى م -ءنىڭ حالىقپەن جۇمىس ىستەۋدەگى باستى قاعيداسى،-دەپ مالىمدەدى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وسىعان دەيىن شىمكەنتتە پوليسياعا تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق بويىنشا 4 مىڭنان استام شاعىم تۇسكەنى تۋرالى جازدىق.