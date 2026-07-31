پوليتسيا قىزمەتكەرى ورتەنىپ جاتقان پاتەرگە كىرىپ، 5 بالانى قۇتقارىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - قاراعاندىدا ەڭبەك دەمالىسىندا جۇرگەن پوليتسيا قىزمەتكەرى ورتكە ورانعان پاتەردەن بەس بالانى قۇتقارىپ، ءىرى قايعىلى وقيعانىڭ الدىن الدى.
وقيعا بۇگىن قالاداعى كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيلەردىڭ بىرىندە بولدى. ۇيىنە قايتىپ كەلە جاتقان قاراعاندى قالالىق پوليتسيا باسقارماسى پاترۋلدىك پوليتسيا پولكىنىڭ اعا ينسپەكتورى دىنمۇحامەت سۇلتان سەگىزىنشى قاباتتاعى پاتەردىڭ تەرەزەسىنەن شىققان قويۋ ءتۇتىندى بايقاعان. جاعدايدىڭ اسا قاۋىپتى ەكەنىن بىردەن تۇسىنگەن ءتارتىپ ساقشىسى ەش ويلانباستان وقيعا ورنىنا قاراي جۇگىردى.
قاۋىپكە قاراماستان جوعارى قاباتقا كوتەرىلگەن ول قويۋ تۇتىنگە تولعان پاتەرگە كىرىپ، ىشىندە قالىپ قويعان بەس بالانى تاپتى.
پوليتسەيدىڭ باتىل ارەكەتى مەن كاسىبيلىگىنىڭ ارقاسىندا بالالار قىسقا ۋاقىت ىشىندە قاۋىپسىز جەرگە شىعارىلدى. بالالاردىڭ ومىرىنە ەش قاۋىپ جوق ەكەنىنە كوز جەتكىزگەن سوڭ دىنمۇحامەت سۇلتان قايتادان جالىن شارپىعان پاتەرگە ورالدى.
الدىمەن ەلەكتر قۋاتىن اجىراتىپ، ءورتتىڭ ودان ءارى ورشۋىنە سەبەپ بولۋى مۇمكىن قىسقا تۇيىقتالۋدىڭ الدىن الدى. كەيىن ەكى بەيجاي قاراماعان تۇرعىنمەن بىرگە ءورت سوندىرۋشىلەر كەلگەنگە دەيىن اسۇيدەگى ءورت وشاعىن سوندىرۋگە كىرىستى.
پوليتسەيدىڭ دەر كەزىندە جاساعان شەشۋشى ارەكەتتەرىنىڭ ارقاسىندا ادام شىعىنىنا اكەلۋى مۇمكىن قايعىلى جاعدايدىڭ جانە ءىرى ءورتتىڭ جولى كەسىلدى.
ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمەتىنشە، دىنمۇحامەت سۇلتاننىڭ بۇل ەرلىگى ونىڭ قىزمەتتىك مىندەتىن اتقارۋ كەزىندە ەمەس، كەزەكتى ەڭبەك دەمالىسىندا جۇرگەن ساتىندە بولدى. سوعان قاراماستان ول پوليتسيا قىزمەتكەرىنە ءتان كاسىبيلىك پەن ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىكتىڭ جارقىن ۇلگىسىن كورسەتتى.
ەرجۇرەك پوليتسەيدىڭ ەرلىگى تۋرالى قۇتقارىلعان وتباسىنىڭ كورشىسى حابارلاپ، بالالاردىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالعانى ءۇشىن شىنايى العىسىن ءبىلدىردى.
بۇل وقيعا - پوليتسيا قىزمەتكەرى ءۇشىن انتقا ادالدىق پەن حالىققا قىزمەت ەتۋ ۇعىمىنىڭ جۇمىس ۋاقىتىمەن شەكتەلمەيتىنىنىڭ تاعى ءبىر دالەلى.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق ۇلان وفيتسەرى سۋعا باتىپ بارا جاتقان بالانى قۇتقارعانىن جازعان ەدىك.